'Я не хочу в Россию': Зеленский опубликовал видео допроса пленного китайца

Пленный украинскими военными гражданин Китая рассказал о том, как попал в плен и кто непосредственно руководил им на фронте.

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Зеленский опубликовал видео допроса пленного китайца / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем сказал Зеленский:

СБУ проводит процессуальные действия против пленного гражданина Китая

Речь идет не о единичных случаях вербовки граждан КНР, а о системной работе

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал фрагмент видео допроса одного из китайских пленных и заявил, что участие граждан Китая в войне на стороне России - это не случайность, а результат системной деятельности Кремля.

По словам главы государства, Служба безопасности Украины проводит процессуальные действия в отношении двух граждан Китая, взятых в плен в Донецкой области, и анализирует информацию о возможном участии других иностранцев в вооруженной агрессии против Украины.

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"Очевидно, что это не единичные случаи, а системная российская работа, в частности, на территории и в юрисдикции Китая по вербовке граждан этого государства на войну", - рассказал глава государства в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы у России не осталось никаких возможностей растягивать или масштабировать войну.

В обнародованном видео пленный китаец рассказывает, как именно оказался в плену, какое оружие использовал и кто руководил его подразделением.

Смотрите видео допроса пленного китайца:

Фото: скриншот

По его словам, командовал подразделением россиянин, а другие просто повторяли за ним все, что он делал.

"Он говорил нам, что делать - и мы делали", - признался пленный.

Китаец рассказал, что во время одного из боев они прятались в деревянном укрытии, когда туда попал украинский дрон. В результате удара его автомат АК-74 был поврежден. На момент атаки вместе с ним был еще один российский солдат.

По словам военнопленного, в Украине к нему относятся значительно лучше, чем в России: "Здесь меня кормят лучше. Здесь безопаснее".

Он также признался, что не планирует возвращаться в РФ в рамках обмена.

"Я не хочу возвращаться в Россию. Я хочу вернуться в Китай", - сказал военный.

Отвечая на вопрос о родных, китаец сказал, что они не знают, что он воюет.

"Большую часть времени не было интернета. Только один раз удалось отправить видео родителям. Я не рассказывал, что стал солдатом, чтобы они не волновались", - резюмировал он.

Китайские военные в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Донецкой области украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российских оккупантов. Эксперт по вопросам Азии и Ближнего Востока Евгений Добряк прокомментировал возможные последствия этого события для отношений Украины и России с Китаем. Он отметил, что стоит дождаться подтверждения, являются ли эти лица действительно военнослужащими Народно-освободительной армии Китая, ведь именно этот факт имеет ключевое значение.

В ответ на заявление Зеленского официальный Пекин назвал такие высказывания безответственными.

Представитель МИД КНР Линь Цзянь во время брифинга заявил, что Китай не направлял своих военных для участия в боевых действиях в Украине.

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Что известно о политической системе Китая (КНР)? Политическая система Китая является уникальной и отличается от западных моделей. Китай является однопартийным государством, где Коммунистическая партия Китая (КПК) имеет доминирующую роль. Власть концентрируется в руках центрального правительства, а руководство КПК имеет решающее влияние на политические решения страны. Главными органами власти являются Всекитайский народный конгресс (ВНК) и его постоянный комитет, которые формально представляют высшую законодательную власть в стране. Глава КНР является главнокомандующим вооружёнными силами, но его власть ограничена Комитетом Центрального военно-политического совета. Правительство Китая отвечает перед ВНК и выполняет его решения. Глава КНР избирается Всекитайским народным конгрессом (ВНК) на пятилетний срок и может быть избран на второй срок. Председатель КНР имеет очень широкие права и полномочия, руководит внутренней и внешней политикой. Председатель КНР, как правило, избирается из числа членов Политбюро ЦК КПК. Таким образом, эта должность отражает подчинённость главы КНР политической системе Китая, где власть сосредоточена в руках Коммунистической партии Китая.

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