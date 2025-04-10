"Безответственные замечания": Пекин ответил на обвинения Зеленского

Что сказали в Китае:
- Позиция Пекина относительно войны – "объективная и справедливая"
- Китай выступает за мирное урегулирование военного конфликта
В Китайской Народной Республике назвали слова президента Украины об участии ее граждан в войне против Украины "безответственными замечаниями".
Во время пресс-конференции представителя китайского Министерства иностранных дел Линь Цзяня попросили прокомментировать заявление Владимира Зеленского о том, что Украина имеет персональные данные 155 граждан Китая, которые воюют на стороне РФ.
В ответ Цзянь сказал, что ему "нечем поделиться", а позиция Пекина относительно войны РФ против Украины – "объективная и справедливая".
По словам спикера, Китай не является стороной "украинского кризиса" и активно выступает за его мирное урегулирование.
"Китайское правительство всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме и, особенно, избегать участия в военных операциях любой стороны. Мы советуем соответствующим сторонам правильно и четко понимать роль Китая и воздерживаться от безответственных замечаний", - говорится в сообщении.
Захват в плен китайских военных в Украине
Как писал Главред, 8 апреля стало известно, что Силы обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российских войск в Донецкой области. Президент Зеленский сообщил, что у пленных были найдены документы, банковские карты и личная информация.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не направлял своих военнослужащих в Украину для участия в боевых действиях. Он также подчеркнул, что Китай всегда призывал своих граждан избегать участия в вооруженных конфликтах.
Президент Зеленский заявил, что Украина хочет обменять китайских военных на украинских военнопленных, находящихся в российском плену.
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