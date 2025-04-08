ВСУ взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - первые детали

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ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе армии РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Силы обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российской оккупационной армии. Это произошло в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что у пленных обнаружены документы, банковские карты и личная информация.

Зеленский отметил, что у Украины есть информация о том, что китайских граждан в составе российских оккупационных войск больше, чем двое.

"Сейчас выясняем все факты. Работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных Сил. Я поручил министру иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать", - написал Зеленский. видео дня

Президент Украины подчеркнул, что вовлечение Китая в войну России против Украины в Европе является сигналом, что российский диктатор и военный преступник Путин не собирается заканчивать боевые действия.

Смотрите видео с китайскими пленными, которые воевали в составе армии РФ:

Фото: скриншот

"Он (Путин - ред.) ищет, как воевать дальше. На это точно нужна реакция. Реакция Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто хочет, чтобы был мир. Пленные граждане Китая находятся в Службе безопасности Украины. Продолжаются соответствующие следственные и оперативные действия", - резюмировал глава государства.

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