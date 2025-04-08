Украина отправит в США представителей, чтобы обсудить соглашение об ископаемых: названа дата

Стала известна дата, когда Украина отправит своих представителей в Соединенные Штаты Америки, чтобы обсудить это соглашение.

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Украина отправит в США представителей для обсуждения соглашения об ископаемых/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Офис президента Украины

Кратко:

Украина отправит в США своих представителей для обсуждения соглашения о полезных ископаемых

Визит должен состояться 11-12 апреля, рассказали в комментарии Bloomberg украинские официальные лица

Украинские официальные лица посетят Соединенные Штаты Америки в конце этой недели, чтобы обсудить соглашение о полезных ископаемых.

Визит может состояться 11-12 апреля. Об этом рассказывает издание Bloomberg со ссылкой на украинских официальных лиц, которые знакомы с этим вопросом.

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Двое чиновников сообщили, что в состав украинской делегации войдут заместители министров экономики и юстиции Украины, но без политиков высшего уровня, поскольку переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа на данном этапе требуют технических консультаций.

Чиновники отметили, что Киев также назначил международную юридическую фирму для консультирования по вопросам переговоров.

В издании отметили, что представитель МИД признал, что визит состоится, однако отказался предоставлять дополнительные подробности. Минэкономики не ответило на запрос о комментарии.

Соглашение с США по ресурсам/ Инфографика: Главред

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп пригрозил Украине "серьезными проблемами" из-за соглашения о полезных ископаемых - у Зеленского ответили. Президент США применяет агрессивную риторику для усиления собственных позиций и влияния на переговорный процесс, отметил Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наймет "адвокатов" для подписания соглашения о ресурсах. Сейчас есть три ключевые компании, которые согласились и хотят работать.

В Politico сообщили, что соглашение Украины и США о полезных ископаемых обернулось катастрофой. Украине снова придется объяснять США, что некоторые вещи, которые Штаты требуют в рамках соглашения, не будут реализованы.

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Издание Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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