Украина отправит в США представителей, чтобы обсудить соглашение об ископаемых: названа дата

Кратко:
- Украина отправит в США своих представителей для обсуждения соглашения о полезных ископаемых
- Визит должен состояться 11-12 апреля, рассказали в комментарии Bloomberg украинские официальные лица
Украинские официальные лица посетят Соединенные Штаты Америки в конце этой недели, чтобы обсудить соглашение о полезных ископаемых.
Визит может состояться 11-12 апреля. Об этом рассказывает издание Bloomberg со ссылкой на украинских официальных лиц, которые знакомы с этим вопросом.
Двое чиновников сообщили, что в состав украинской делегации войдут заместители министров экономики и юстиции Украины, но без политиков высшего уровня, поскольку переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа на данном этапе требуют технических консультаций.
Чиновники отметили, что Киев также назначил международную юридическую фирму для консультирования по вопросам переговоров.
В издании отметили, что представитель МИД признал, что визит состоится, однако отказался предоставлять дополнительные подробности. Минэкономики не ответило на запрос о комментарии.
Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США - последние новости
Как ранее сообщал Главред, Трамп пригрозил Украине "серьезными проблемами" из-за соглашения о полезных ископаемых - у Зеленского ответили. Президент США применяет агрессивную риторику для усиления собственных позиций и влияния на переговорный процесс, отметил Подоляк.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наймет "адвокатов" для подписания соглашения о ресурсах. Сейчас есть три ключевые компании, которые согласились и хотят работать.
В Politico сообщили, что соглашение Украины и США о полезных ископаемых обернулось катастрофой. Украине снова придется объяснять США, что некоторые вещи, которые Штаты требуют в рамках соглашения, не будут реализованы.
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Издание Bloomberg
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