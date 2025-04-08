Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Цена на пике: украинцев предупредили, сколько будут стоить яйца перед Пасхой

Анна Косик
8 апреля 2025, 13:50
353
Доктор наук объяснил, есть ли предпосылки для значительного роста стоимости яиц.
Яйца, деньги
Покупка яиц к Пасхе не сильно "ударит" по кошельку / Колаж: Главред, фото: pixabay

Что сказал Катеринич:

  • Перед Пасхой в Украине не будет дефицита яиц
  • Яйца перед праздниками существенно не подорожают

В течение последних дней большой ажиотаж на рынке в Украине из-за продуктов, которые украинцы привыкли класть в пасхальную корзину, в частности яиц.

Доктор сельскохозяйственных наук, директор Государственной опытной станции птицеводства Национальной академии аграрных наук Олег Катеринич в эфире Киев24 рассказал, что дефицита яиц не будет, а их цена вряд ли "подскочит" перед Пасхой.

видео дня

"В настоящее время экономических предпосылок для дальнейшего значительного роста почти нет. То есть все негативное, что происходило с начала года, что влияло на стоимость яиц оно осталось", - подчеркнул он.

Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео о том, почему в Украине выросли цены на яйца:

Катеринич отметил, что сейчас цена на яйца в Украине находится на пике и даже если этот продукт вырастет в стоимости, это будет не очень существенно.

"Возможно небольшое повышение на 1-2% в предпасхальную неделю, однако речь не идет о резком скачке цен", - добавил он.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине заметно частичное снижение себестоимости закупки молока с ферм. Главная причина в том, что из-за высоких цен люди стали покупать меньше молочных продуктов.

Ранее стало известно, что цены на курятину в Украине могут меняться в зависимости от ситуации на экспортных рынках и внутреннего предложения. Если курятина идет на экспорт, и есть достаточное предложение внутри страны, то цены стабильны. Если экспорт происходит, а достаточного предложения нет, соответственно, цены начинают расти.

Накануне сообщалось, что цена гречки является доступной - в пределах 39-40 гривен в зависимости от региона. Так, были пиковые моменты в 2023 году, когда цена достигала более 100 гривен за килограмм, но ее удалось снизить за счет увеличения количества предложений от отечественных производителей.

Больше новостей:

Кто такой Олег Катеринич?

Олег Катеринич - доктор сельскохозяйственных наук (2014), старший научный сотрудник (2006), сельскохозяйственный советник (2008) по предоставлению социально направленных консультационных услуг по вопросам птицеводства, эксперт по вопросам разведения различных видов сельскохозяйственной птицы. Возглавляет Государственную исследовательскую станцию птицеводства Национальной академии аграрных наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пасхальная корзина яйца цены на продукты куриные яйца новости Украины Пасха 2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украина отправит в США представителей, чтобы обсудить соглашение об ископаемых: названа дата

Украина отправит в США представителей, чтобы обсудить соглашение об ископаемых: названа дата

14:50Политика
РФ готовит масштабное наступление: эксперт сказал, что может сломать планы Путина

РФ готовит масштабное наступление: эксперт сказал, что может сломать планы Путина

14:09Украина
"Цены на нефть могут обвалиться до нуля": что ждет РФ и как это повлияет на войну

"Цены на нефть могут обвалиться до нуля": что ждет РФ и как это повлияет на войну

14:02Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала точную дату

Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала точную дату

Ударит 11-градусный мороз: названы регионы, где усилится похолодание

Ударит 11-градусный мороз: названы регионы, где усилится похолодание

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Как убрать застарелый жир с кухонных шкафов: хороший способ на заметку хозяйкам

Как убрать застарелый жир с кухонных шкафов: хороший способ на заметку хозяйкам

Как убрать желтый налет в унитазе: простой, но очень эффективный способ

Как убрать желтый налет в унитазе: простой, но очень эффективный способ

Последние новости

14:50

Украина отправит в США представителей, чтобы обсудить соглашение об ископаемых: названа дата

14:47

Впервые с сентября прошлого года: курс доллара в Украине "упал до минимума"

14:43

"Хранила 35 лет": девушка нашла пасхальную реликвию и была ошеломлена

14:34

Выплаты военным будут: Минфин опроверг слухи о нехватке средств

14:11

"Так страшно": Меган Маркл рассказала о беременности

Цены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товарыЦены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товары
14:09

РФ готовит масштабное наступление: эксперт сказал, что может сломать планы Путина

14:02

"Цены на нефть могут обвалиться до нуля": что ждет РФ и как это повлияет на войну

13:58

Куда исчезла жена Павла Зиброва: певец раскрыл тайну

13:50

Цена на пике: украинцев предупредили, сколько будут стоить яйца перед Пасхой

Реклама
13:49

Станут ярко-белыми за 5 минут: лайфхак, как легко помыть швы между плиткой

13:16

Украина не может сбивать ракеты РФ, как раньше: генерал предупредил об угрозе

12:37

Что повлияет на стоимость продуктов в Украине: неожиданный прогнозВидео

12:36

Как очистить черную решетку на газовой плите: способ, о котором многие не знаютВидео

12:35

Будет еще холоднее: синоптик предупредила о морозах и сказала, когда они отступят

12:26

В Украине участились случаи штрафов от ТЦК: что изменилось и кто в зоне риска

12:20

"Главный ньюсмейкер Украины": беглец Винник решил подзаработать на фанатах

12:19

"Танцевал, пел и любил бегать": в Кривом Роге прощаются с 3-летним ТимофеемВидео

11:43

Сигнал для Альянса: Китай пытается "подвинуть" НАТО в Черном море

11:27

Потери колоссальные: названы прямые убытки аграрного сектора Украины из-за войныВидео

11:27

20 миллионов штрафа: НБУ применил санкции к банку Порошенко за отмывание денег

Реклама
11:24

Спартц предложила Украине уступить территории: в МИД жестко ответили

10:59

2-3 села уже под контролем: названа цель наступления ВСУ на Белгородщину

10:56

Китайский гороскоп на завтра 9 апреля: Петухам - истощение, Собакам - травмы

10:54

"Трамп запустил цунами, РФ уже не спасти": когда Кремль может отказаться от войны

10:29

Украина и США планировали операции ВСУ: Залужный рассказал о секретном штабе

10:16

Выборы в Украине могут состояться в октябре, но есть нюанс - ЦИКВидео

10:04

Все решит один нюанс: как изменится цена на курятину в Украине

10:03

РФ атаковала Днепропетровщину: вспыхнул пожар, повреждена инфраструктура и дома

10:00

Цифровые инструменты и ИИ обеспечивают устойчивое развитие украинского агросектора актуально

09:53

Впервые после ухода из Студии Квартал-95: Елена Кравец возвращается на сцену

09:52

О муравьях и тле можно забыть: какое растение они боятся как огня

09:33

Дочь Веры Брежневой ошеломила дорогими подарками от мамы - что подарила

09:30

Собчак поймала Киркорова на позорном вранье

09:15

Дедлайн для Путина: у Зеленского сказали, когда РФ будет готова к перемирию

09:15

Цена на нефть может рухнуть до нуля: в России через месяц начнется "веселье"мнение

09:05

Как очистить застарелый жир со сковородки: простой, но очень хороший способВидео

08:55

Солист популярной российской группы похоронил 34-летнюю женуВидео

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 апреля (обновляется)

08:39

Премьер Канады сказал, отправит ли миротворцев в Украину

08:23

Удерживают ли ВСУ позиции в Курской и Белгородской областях: ответ ISW

Реклама
08:12

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:11

"Зубы были в сумке": в каком состоянии украинская модель попала в больницу в ОАЭ

07:30

"Хороших новостей нет": ВСУ, скорее всего, выйдут из одного города на Донбассе

07:10

Только люди со "зрением орла" найдут 7-го человека: являетесь ли вы супер-интеллектуалом

06:59

Оккупанты продвинулись на трех направлениях: в DeepState опубликовали карты

06:30

Страну уже скоро атакует почти 6-балльный шторм: как долго продлится магнитная буря

06:25

Как очистить сильно пригоревшее дно кастрюли: простой, но очень хороший способВидео

06:15

Цены обвалятся: эксперт сказал, когда в Украине подешевеют базовые продукты

06:02

Почему у нас такие проблемы с мобилизацией?мнение

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках девушки-меломанки за 9 секунд

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять