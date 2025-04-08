Цена на пике: украинцев предупредили, сколько будут стоить яйца перед Пасхой

Доктор наук объяснил, есть ли предпосылки для значительного роста стоимости яиц.

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Покупка яиц к Пасхе не сильно "ударит" по кошельку / Колаж: Главред, фото: pixabay

Что сказал Катеринич:

Перед Пасхой в Украине не будет дефицита яиц

Яйца перед праздниками существенно не подорожают

В течение последних дней большой ажиотаж на рынке в Украине из-за продуктов, которые украинцы привыкли класть в пасхальную корзину, в частности яиц.

Доктор сельскохозяйственных наук, директор Государственной опытной станции птицеводства Национальной академии аграрных наук Олег Катеринич в эфире Киев24 рассказал, что дефицита яиц не будет, а их цена вряд ли "подскочит" перед Пасхой.

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"В настоящее время экономических предпосылок для дальнейшего значительного роста почти нет. То есть все негативное, что происходило с начала года, что влияло на стоимость яиц оно осталось", - подчеркнул он.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео о том, почему в Украине выросли цены на яйца:

Катеринич отметил, что сейчас цена на яйца в Украине находится на пике и даже если этот продукт вырастет в стоимости, это будет не очень существенно.

"Возможно небольшое повышение на 1-2% в предпасхальную неделю, однако речь не идет о резком скачке цен", - добавил он.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине заметно частичное снижение себестоимости закупки молока с ферм. Главная причина в том, что из-за высоких цен люди стали покупать меньше молочных продуктов.

Ранее стало известно, что цены на курятину в Украине могут меняться в зависимости от ситуации на экспортных рынках и внутреннего предложения. Если курятина идет на экспорт, и есть достаточное предложение внутри страны, то цены стабильны. Если экспорт происходит, а достаточного предложения нет, соответственно, цены начинают расти.

Накануне сообщалось, что цена гречки является доступной - в пределах 39-40 гривен в зависимости от региона. Так, были пиковые моменты в 2023 году, когда цена достигала более 100 гривен за килограмм, но ее удалось снизить за счет увеличения количества предложений от отечественных производителей.

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Кто такой Олег Катеринич? Олег Катеринич - доктор сельскохозяйственных наук (2014), старший научный сотрудник (2006), сельскохозяйственный советник (2008) по предоставлению социально направленных консультационных услуг по вопросам птицеводства, эксперт по вопросам разведения различных видов сельскохозяйственной птицы. Возглавляет Государственную исследовательскую станцию птицеводства Национальной академии аграрных наук.

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