Китай выиграет от торговой войны Трампа: появился неожиданный прогноз

Складывающаяся ситуация открывает большие возможности для расширения влияния для альтернативных центров, говорит Максим Розумный.

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Максим Розумный оценил тарифную войну Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот YouTube

Главное из заявлений Розумного:

Главным последствием этого решения станет изоляция США

Ситуация открывает большие возможности для расширения влияния Китая

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный прокомментировал ситуацию, сложившуюся после того как президент США Дональд Трамп начал глобальную торговую войну.

Главным последствием этого решения станет изоляция США, но она будет частичной. Но изоляция США от мировых, в том числе политических, процессов будет основным направлением, которое задекларировано администрацией Трампа как цель, подчеркнул он в комментарии Главреду.

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"Лозунг "Make America Great Again" апеллирует именно к изоляционистской позиции Соединенных Штатов, которая, по мнению Трампа и его команды, на данный момент является более выгодной для США, чем та мера включенности в мировые процессы – безопасностные, политические, финансово-экономические, которая была до этого времени. Поэтому Трамп сознательно обрывает связи с миром", - отметил эксперт.

По его мнению, складывающаяся ситуация открывает большие возможности для расширения влияния для альтернативных центров. В первую очередь – для Китая, который уже доминирует в большинстве регионов как торговый партнер для большинства стран мира, потому что перед Пекином открывается возможность создать альтернативу и предложить свой вариант глобализации.

"Конечно, можно говорить и о том, что Трамп разрушает единство Запада. Если еще можно говорить о Западном мире как о феномене и очерченной реальности. Ведь то, что мы называли "Западным миром", преимущественно ассоциировалось с Соединенными Штатами и их экспансией – идеологической, политической, финансовой, военной. Если из этой конструкции убрать американское влияние, то остаются такие довольно эфемерные материи, как культурное родство, слова, которые используются как лозунги, например, "свобода" и "демократия". Но этого недостаточно, чтобы очерчивать западный мир как целостный", - добавил Розумный.

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Как сообщал Главред, ранее Дональд Трамп сделал заявление о введении торговых пошлин в отношении более 180 стран. Базовая пошлина на импорт всех товаров в США – 10%. Максимальная – до 40-50%. В отношении Украины применена стандартная пошлина в 10%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США не применили тарифы против России, КНДР, Беларуси и Ирана. В Белом доме объяснили, что Штаты не торгуют с этими странами.

Ранее сообщалось о том, что решение Трампа о пошлинах – провокация глобальной торговой войны, сказал Главреду политолог Петр Олещук. По его мнению, Трамп уничтожает единство Запада, что приведет к смене геополитического порядка. Следующий президент Штатов уже не сможет исправить ситуацию.

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Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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