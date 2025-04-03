Трамп ввел 'взаимные пошлины' против всех стран мира - детали

Главное:
- Трамп подписал указ о взаимных пошлинах для стран всего мира
- Он считает, что пошлины вернут "золотой век"
- Пошлина для Украины будет в размере 10%
Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых взаимных тарифов с другими странами. Об этом сообщает Bloomberg.
"Через несколько минут я подпишу исторический указ о взаимных пошлинах для стран всего мира. Взаимные. Это означает, что они делают это с нами, а мы делаем это с ними. Очень просто. Проще не бывает", - сказал он.видео дня
Американский лидер также заявил, что пошлины вернут "золотой век".
"Рабочие места и заводы вернутся в нашу страну, и вы уже видите, как это происходит. Мы укрепим нашу отечественную промышленную базу", - подчеркнул Трамп.
По его мнению, соответствующие тарифы приведут к "усилению конкуренции и снижению цен для потребителей" в США.
В частности, в полночь по Вашингтону США введут пошлины в размере 25% на все автомобили иностранного производства и запчасти, которые будут импортироваться в Штаты. Пошлины на авто начнут действовать уже с 3 апреля, а на запчасти - чуть позже.
Кроме того, США вводят 20% пошлины на товары из Европейского Союза. Минимальные пошлины для других стран от США составят 10%.
Против Китая США вводят 34% пошлины, а против Великобритании - 10%.
Стоит добавить, что во время своего выступления президент США показал таблицу со всеми взаимными пошлинами, которые США введут против других стран.
Взаимные тарифы США:
- Китай - 34%;
- Европейский союз - 20%;
- Вьетнам - 46%;
- Тайвань - 32%;
- Япония - 24%;
- Индия - 26%;
- Южная Корея - 25%;
- Таиланд - 36%;
- Швейцария - 31%;
- Индонезия - 32%;
- Малайзия - 24%;
- Камбоджа - 49%;
- Великобритания - 10%;
- ЮАР - 30%;
- Бразилия - 10%;
- Бангладеш - 37%;
- Сингапур - 10%;
- Израиль - 17%;
- Филиппины - 17%;
- Чили - 10%;
- Австралия - 10%;
- Пакистан - 29%;
- Турция - 10%;
- Шри-Ланка - 44%;
- Колумбия - 10%;
- Перу - 10%;
- Никарагуа - 18%;
- Норвегия - 15%;
- Коста-Рика - 10%;
- Иордания - 20%;
- Доминиканская Республика - 10%;
- ОАЭ - 10%;
- Новая Зеландия - 10%;
- Аргентина - 10%;
- Эквадор - 10%;
- Гватемала - 10%;
- Гандурас - 10%;
- Мадагастар - 47%;
- Мьянма (Бирма) - 44%;
- Тунис - 28%;
- Казахстан - 27%;
- Сербия - 37%;
- Египет - 10%;
- Саудовская Аравия - 10%;
- Сальвадор - 10%;
- Кот-д'Ивуар - 21%;
- Лаос - 48%;
- Ботсвана - 37%;
- Тринидад и Тобаго - 10%;
- Марокко - 10%.
"Если вы хотите, чтобы ваша тарифная ставка равнялась нулю, то вы производите свой продукт прямо здесь, в Америке", - подчеркнул Трамп.
После своего выступления Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин с другими странами.
Пошлина для Украины
Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что Дональд Трамп ввел пошлину и для Украины. Она будет в размере 10%.
Введение пошлин США - что известно
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп хочет ввести пошлину на импорт из ЕС в размере 25%. Такое решение Трампа может привести к широкой трансатлантической торговой войне. Она может нанести большой вред дипломатическим связям между союзниками.
Также, ранее, Дональд Трамп поручил министру торговли увеличить с 25% до 50% пошлину на импорт из Канады всей стали и алюминия.
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Издание Bloomberg
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