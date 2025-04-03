Трамп ввел 'взаимные пошлины' против всех стран мира - детали

Трамп показал таблицу со всеми взаимными пошлинами, которые США введут против других стран.

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Трамп ввел пошлины для всех стран / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

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Трамп подписал указ о взаимных пошлинах для стран всего мира

Он считает, что пошлины вернут "золотой век"

Пошлина для Украины будет в размере 10%

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых взаимных тарифов с другими странами. Об этом сообщает Bloomberg.

"Через несколько минут я подпишу исторический указ о взаимных пошлинах для стран всего мира. Взаимные. Это означает, что они делают это с нами, а мы делаем это с ними. Очень просто. Проще не бывает", - сказал он. видео дня

Американский лидер также заявил, что пошлины вернут "золотой век".

"Рабочие места и заводы вернутся в нашу страну, и вы уже видите, как это происходит. Мы укрепим нашу отечественную промышленную базу", - подчеркнул Трамп.

По его мнению, соответствующие тарифы приведут к "усилению конкуренции и снижению цен для потребителей" в США.

В частности, в полночь по Вашингтону США введут пошлины в размере 25% на все автомобили иностранного производства и запчасти, которые будут импортироваться в Штаты. Пошлины на авто начнут действовать уже с 3 апреля, а на запчасти - чуть позже.

Кроме того, США вводят 20% пошлины на товары из Европейского Союза. Минимальные пошлины для других стран от США составят 10%.

Против Китая США вводят 34% пошлины, а против Великобритании - 10%.

Стоит добавить, что во время своего выступления президент США показал таблицу со всеми взаимными пошлинами, которые США введут против других стран.

Взаимные тарифы США:

Китай - 34%;

Европейский союз - 20%;

Вьетнам - 46%;

Тайвань - 32%;

Япония - 24%;

Индия - 26%;

Южная Корея - 25%;

Таиланд - 36%;

Швейцария - 31%;

Индонезия - 32%;

Малайзия - 24%;

Камбоджа - 49%;

Великобритания - 10%;

ЮАР - 30%;

Бразилия - 10%;

Бангладеш - 37%;

Сингапур - 10%;

Израиль - 17%;

Филиппины - 17%;

Чили - 10%;

Австралия - 10%;

Пакистан - 29%;

Турция - 10%;

Шри-Ланка - 44%;

Колумбия - 10%;

Перу - 10%;

Никарагуа - 18%;

Норвегия - 15%;

Коста-Рика - 10%;

Иордания - 20%;

Доминиканская Республика - 10%;

ОАЭ - 10%;

Новая Зеландия - 10%;

Аргентина - 10%;

Эквадор - 10%;

Гватемала - 10%;

Гандурас - 10%;

Мадагастар - 47%;

Мьянма (Бирма) - 44%;

Тунис - 28%;

Казахстан - 27%;

Сербия - 37%;

Египет - 10%;

Саудовская Аравия - 10%;

Сальвадор - 10%;

Кот-д'Ивуар - 21%;

Лаос - 48%;

Ботсвана - 37%;

Тринидад и Тобаго - 10%;

Марокко - 10%.

"Если вы хотите, чтобы ваша тарифная ставка равнялась нулю, то вы производите свой продукт прямо здесь, в Америке", - подчеркнул Трамп.

После своего выступления Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин с другими странами.

Пошлина для Украины

Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что Дональд Трамп ввел пошлину и для Украины. Она будет в размере 10%.

Введение пошлин США - что известно

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп хочет ввести пошлину на импорт из ЕС в размере 25%. Такое решение Трампа может привести к широкой трансатлантической торговой войне. Она может нанести большой вред дипломатическим связям между союзниками.

Также, ранее, Дональд Трамп поручил министру торговли увеличить с 25% до 50% пошлину на импорт из Канады всей стали и алюминия.

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