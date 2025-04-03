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Трамп ввел "взаимные пошлины" против всех стран мира - детали

Мария Николишин
3 апреля 2025, 00:33
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Трамп показал таблицу со всеми взаимными пошлинами, которые США введут против других стран.
Трамп ввел 'взаимные пошлины' против всех стран мира - детали
Трамп ввел пошлины для всех стран / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

Главное:

  • Трамп подписал указ о взаимных пошлинах для стран всего мира
  • Он считает, что пошлины вернут "золотой век"
  • Пошлина для Украины будет в размере 10%

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых взаимных тарифов с другими странами. Об этом сообщает Bloomberg.

"Через несколько минут я подпишу исторический указ о взаимных пошлинах для стран всего мира. Взаимные. Это означает, что они делают это с нами, а мы делаем это с ними. Очень просто. Проще не бывает", - сказал он.

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Американский лидер также заявил, что пошлины вернут "золотой век".

"Рабочие места и заводы вернутся в нашу страну, и вы уже видите, как это происходит. Мы укрепим нашу отечественную промышленную базу", - подчеркнул Трамп.

По его мнению, соответствующие тарифы приведут к "усилению конкуренции и снижению цен для потребителей" в США.

В частности, в полночь по Вашингтону США введут пошлины в размере 25% на все автомобили иностранного производства и запчасти, которые будут импортироваться в Штаты. Пошлины на авто начнут действовать уже с 3 апреля, а на запчасти - чуть позже.

Кроме того, США вводят 20% пошлины на товары из Европейского Союза. Минимальные пошлины для других стран от США составят 10%.

Против Китая США вводят 34% пошлины, а против Великобритании - 10%.

Стоит добавить, что во время своего выступления президент США показал таблицу со всеми взаимными пошлинами, которые США введут против других стран.

Взаимные тарифы США:

  • Китай - 34%;
  • Европейский союз - 20%;
  • Вьетнам - 46%;
  • Тайвань - 32%;
  • Япония - 24%;
  • Индия - 26%;
  • Южная Корея - 25%;
  • Таиланд - 36%;
  • Швейцария - 31%;
  • Индонезия - 32%;
  • Малайзия - 24%;
  • Камбоджа - 49%;
  • Великобритания - 10%;
  • ЮАР - 30%;
  • Бразилия - 10%;
  • Бангладеш - 37%;
  • Сингапур - 10%;
  • Израиль - 17%;
  • Филиппины - 17%;
  • Чили - 10%;
  • Австралия - 10%;
  • Пакистан - 29%;
  • Турция - 10%;
  • Шри-Ланка - 44%;
  • Колумбия - 10%;
  • Перу - 10%;
  • Никарагуа - 18%;
  • Норвегия - 15%;
  • Коста-Рика - 10%;
  • Иордания - 20%;
  • Доминиканская Республика - 10%;
  • ОАЭ - 10%;
  • Новая Зеландия - 10%;
  • Аргентина - 10%;
  • Эквадор - 10%;
  • Гватемала - 10%;
  • Гандурас - 10%;
  • Мадагастар - 47%;
  • Мьянма (Бирма) - 44%;
  • Тунис - 28%;
  • Казахстан - 27%;
  • Сербия - 37%;
  • Египет - 10%;
  • Саудовская Аравия - 10%;
  • Сальвадор - 10%;
  • Кот-д'Ивуар - 21%;
  • Лаос - 48%;
  • Ботсвана - 37%;
  • Тринидад и Тобаго - 10%;
  • Марокко - 10%.

"Если вы хотите, чтобы ваша тарифная ставка равнялась нулю, то вы производите свой продукт прямо здесь, в Америке", - подчеркнул Трамп.

После своего выступления Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин с другими странами.

Пошлина для Украины

Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что Дональд Трамп ввел пошлину и для Украины. Она будет в размере 10%.

Введение пошлин США - что известно

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп хочет ввести пошлину на импорт из ЕС в размере 25%. Такое решение Трампа может привести к широкой трансатлантической торговой войне. Она может нанести большой вред дипломатическим связям между союзниками.

Также, ранее, Дональд Трамп поручил министру торговли увеличить с 25% до 50% пошлину на импорт из Канады всей стали и алюминия.

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Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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