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США могут покупать газ у России и перепродавать Европе - Иноземцев

Анна Косик
1 апреля 2025, 15:09
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Хотя в России заговорили о сделке с США, стране-агрессору почти нечего предложить.
Россия и США, газ
Соглашение с Россией для США будет иметь сомнительные перспективы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Иноземцев:

  • У РФ нет перспективы по сделке с США о редкоземельных металлах
  • США могут договориться о закупке газа в РФ и перепродаже Европе
  • Разрабатывать редкоземельные металлы в Украине в нынешних условиях неуместно

Уполномоченный президента РФ по международному сотрудничеству Кирилл Дмитриев недавно заявил, что страна-агрессор Россия и США начинают переговоры по редкоземельным металлам.

Однако в таких переговорах нет предмета для обсуждения. Об этом в интервью Главреду рассказал доктор экономических наук, соучредитель Европейского центра анализа и стратегий Владислав Иноземцев.

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По его словам, РФ мало что может предложить США, ведь у нее ограниченные возможности. Например, Кремль мог бы договориться с американцами о закупке газа, который США продавали бы Европе.

Такой сценарий возможен, но европейские страны отказываются от него, а это единственный шанс Штатов войти в российскую проблематику и что-то заработать.

"Все, что касается редкоземельных металлов, добычи газа на арктическом шельфе и прочее - это просто сказки. Это десятки миллиардов долларов вложений в непредсказуемый путинский рейх, где у тебя все заберут завтра (несмотря на то, что американцы вложатся) и без понимания перспектив заработка. Все геологические базы, которые сейчас есть в России - это просто фальшивка. Если Трамп полезет туда, то он просто клинический идиот. Так же как, извините, в Украине. Я думаю, что разрабатывать редкоземельные металлы в Украине в нынешних условиях - это просто стрелять себе в висок", - отметил Иноземцев.

Металлы, залежи, полезные ископаемые Инфографика
Полезные ископаемые в Украине / Инфографика: Главред

В то же время в юго-восточной Азии очень много этих месторождений и Китай мог бы стать отличным поставщиком, который будет перегонять металлы за свой счет. Однако такой вариант США пока не рассматривают.

Соглашение о полезных ископаемых - что известно

Напомним, в СМИ сообщали, что нет никаких шансов на то, чтобы Украина подписала новый проект соглашения о полезных ископаемых в том варианте, в котором его представили Соединенные Штаты Америки.

Ранее, как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы хочет отказаться от соглашения по редкоземельным металлам.

Накануне Александр Коваленко заявил, что будущая политика Дональда Трампа в отношении Украины остается предметом дискуссий, однако стратегическая важность нашей страны для США в сфере редкоземельных металлов может существенно повлиять на его решение.

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Кто такой Владислав Иноземцев

Владислав Леонидович Иноземцев (рус. Владислав Леонидович Иноземцев; род. 10 октября 1968, Нижний Новгород, РСФСР, СССР) - российский экономист, социолог и политический деятель. Доктор экономических наук, сообщает Википедия.

Автор более 300 печатных работ, опубликованных в России, Франции, Великобритании и США, в том числе 15 монографий (одна в соавторстве с Дэниелом Беллом) четыре из которых переведены на английский, французский, японский и китайский языки. Член научного совета Российского совета по международным делам (с 2011 до настоящего времени), председатель Высшего совета партии "Гражданская сила" (2012-2014).

В марте 2010 подписал обращение российской оппозиции "Путин должен уйти". В июне 2011 года выступил на съезде партии "Правое дело" и предложил "поставить в центр предвыборной кампании темы, которые никто больше не посмеет поднять и которые позволят консолидировать целевую аудиторию".

Сторонник евроинтеграции Украины даже несмотря на нежелание ЕС быстро привлекать Украину в свои структуры. Поддерживает идеи перевода суда высшей инстанции по хозяйственным делам в Украине в европейские судебные институты, в частности Суда справедливости ЕС, что должно повысить привлекательность Украины для мирового капитала. Также выдвигает идеи более тесного союза Британии, Украины и Турции в Европе, стран за пределами ЕС.

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