Армия РФ за март оккупировала 133 кв. км территории Украины - DeepState

Результативность российских оккупантов на фронте сейчас падает.

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Армия РФ за март оккупировала 133 кв. км территории Украины/ коллаж: Главред, фото: ОПБр имени Богдана Хмельницкого, минобороны РФ

Кратко:

За март 2025 года россияне захватили 133 кв. км территории Украины

Результативность захватчиков на фронте падает

Однако оккупанты возобновили наступательные операции на нескольких направлениях

Российские захватчики за март 2025 года оккупировали 133 кв км украинской территории.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в Telegram. Отмечается, что такие показатели сопоставимы с апрелем и июнем 2024 года.

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Результативность российских оккупантов на фронте продолжает падать. По сравнению с ноябрем месячные потери территории упали почти в 6 раз.

Однако, по словам аналитиков, это не означает, что россияне просто ждут "договорняка". Оккупанты возобновили наступательные операции на нескольких направлениях. При этом интенсивность на Покровском направлении во второй половине марта начала существенно расти и вышла на уровень конца 2024 года, когда оборона защитников Украины к югу от города иногда просто сыпалась.

"Несмотря на большую усталость в Силах Обороны и немалое количество проблем, нашим удается взять себя в руки и минимизировать успехи противника. У оккупантов тоже не все гладко, в плен попадают захватчики, которые за 3-4 дня проходят их аналог БЗВП (базовая военная подготовка - ред.). К сожалению, сейчас у них есть своеобразный резерв в виде курской группировки, и большой вопрос куда его перебросят или разделят", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, силы обороны Украины продвинулись на востоке - в ISW назвали направление. Оккупанты РФ недавно продвинулись на фронте сразу на нескольких направлениях.

Также ранее сообщалось, что состоялся мощный удар ВСУ на востоке - были уничтожены десятки штурмовиков РФ вместе с техникой. Вражеская армия атаковала оборонительные укрепления Сил обороны Украины на нескольких направлениях.

Напомним, впервые в 2025 году РФ не била дронами по Украине ночью - чем враг наносил удары. РФ нанесла удары двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов тактической авиации.

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