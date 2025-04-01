Армия РФ за март оккупировала 133 кв. км территории Украины - DeepState

Кратко:
- За март 2025 года россияне захватили 133 кв. км территории Украины
- Результативность захватчиков на фронте падает
- Однако оккупанты возобновили наступательные операции на нескольких направлениях
Российские захватчики за март 2025 года оккупировали 133 кв км украинской территории.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в Telegram. Отмечается, что такие показатели сопоставимы с апрелем и июнем 2024 года.
Результативность российских оккупантов на фронте продолжает падать. По сравнению с ноябрем месячные потери территории упали почти в 6 раз.
Однако, по словам аналитиков, это не означает, что россияне просто ждут "договорняка". Оккупанты возобновили наступательные операции на нескольких направлениях. При этом интенсивность на Покровском направлении во второй половине марта начала существенно расти и вышла на уровень конца 2024 года, когда оборона защитников Украины к югу от города иногда просто сыпалась.
"Несмотря на большую усталость в Силах Обороны и немалое количество проблем, нашим удается взять себя в руки и минимизировать успехи противника. У оккупантов тоже не все гладко, в плен попадают захватчики, которые за 3-4 дня проходят их аналог БЗВП (базовая военная подготовка - ред.). К сожалению, сейчас у них есть своеобразный резерв в виде курской группировки, и большой вопрос куда его перебросят или разделят", - говорится в сообщении.
Ситуация на фронте в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, силы обороны Украины продвинулись на востоке - в ISW назвали направление. Оккупанты РФ недавно продвинулись на фронте сразу на нескольких направлениях.
Также ранее сообщалось, что состоялся мощный удар ВСУ на востоке - были уничтожены десятки штурмовиков РФ вместе с техникой. Вражеская армия атаковала оборонительные укрепления Сил обороны Украины на нескольких направлениях.
Напомним, впервые в 2025 году РФ не била дронами по Украине ночью - чем враг наносил удары. РФ нанесла удары двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов тактической авиации.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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