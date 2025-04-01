Украинцы 18-60 лет могут оформить паспорт за границей по-новому - МВД

Ранее мужчинам необходимо было физически предъявлять военно-учетный документ, однако теперь действует новое правило.

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Украинцы призывного возраста смогут оформить за границей паспорт без одного из важных физических документов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщили в МВД:

Для оформления паспорта мужчинам призывного возраста за границей изменились правила

Проверять статус воинского учета теперь будут в реестре

Правительство утвердило изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах, которые, в частности, касаются правил оформления паспортных документов.

Как сообщили в МВД Украины, за рубежом мужчины призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет, смогут оформить паспорт гражданина Украины или паспорт для выезда за границу без физического военно-учетного документа.

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"Работники зарубежных подразделений ГП "Документ" будут проверять статус воинского учета в реестре. Если данные отсутствуют, их будут вносить автоматически и, соответственно, мужчин будут брать на учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме", - говорится в сообщении.

Более того, мужчинам не придется проходить медкомиссию. Украинцы будут получать заказанные документы в определенные сроки.

Украинцы за границей - последние новости

Напомним, Главред писал, что Чехия отменит временную защиту для украинцев, как только будет объявлено перемирие или окончание войны в Украине. После объявления о прекращении огня или окончании войны ни один новый украинец не получит временной защиты в Чехии, а все, кто уже там находится, потеряют такой статус уже на следующий день.

Ранее СМИ сообщали, что даже при условии завершения активной фазы российско-украинской войны значительная часть украинских беженцев останется в Европе навсегда. Кроме того, в случае отмены военного положения полмиллиона украинских мужчин могут выехать из страны.

Накануне стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить временный правовой статус для примерно 240 000 украинцев, бежавших от войны с Россией.

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Что такое Министерство внутренних дел Украины? Министерство внутренних дел Украины (МВД Украины) - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины, пишет Википедия. МВД Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств, ведения борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны и обороны особо важных государственных объектов.

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