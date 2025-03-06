Из-за Трампа Евросоюз готовится к новой волне беженцев из Украины – Politico

Угроза затяжной войны в Украине без военной поддержки США заставляет политиков ЕС задуматься о новой волне огромного числа беженцев.

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Новый наплыв беженцев пока рассматривается как сценарий / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

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Число беженцев из Украины может резко возрасти

Страны Европы готовятся к возможному наплыву

Страны Европейского Союза готовятся к новому значительному увеличению количества украинских беженцев из-за угрозы эскалации войны в Украине и прекращения военной поддержки со стороны США.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер считает, что нужен справедливый механизм распределения беженцев, пишет Politico.

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"Если Путин еще больше обострит эту войну и американская поддержка исчезнет, и если это приведет к увеличению потока беженцев ... нам нужно обязательное распределение беженцев из Украины по всему ЕС в соответствии со справедливым механизмом", – заявила Фезер.

По ее словам, пока что она не ожидает нового большого наплыва беженцев и что рост их числа - это "только сценарий", который должны обсудить министры.

"Германия будет поддерживать Украину до тех пор, пока будет продолжаться ужасное нападение Путина", – подчеркнула Фезер.

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, комментируя возможность новой волны беженцев, заявил, что его страна уже "сделала свой вклад" и теперь будет сосредоточена на интеграции людей, которые уже там.

"На душу населения Австрия очевидно приняла больше (беженцев – ред.), чем многие другие страны", – сказал Карнер журналистам.

Отметим, по данным Евростата, по состоянию на декабрь более 4,3 миллиона украинцев находились под временной защитой в европейских странах. Больше всего беженцев приняли Германия, Польша и Чехия.

Украинские беженцы за границей - последние новости

Как писал Главред, в США для украинцев приостановили программу United for Ukraine (U4U). Прием новых заявок с 20 января по форме I-134A, предусмотренной программой U4U, временно не происходит. Сейчас соответствующая служба обрабатывает все предыдущие запросы, поданные украинскими беженцами.

Украинцы, которые находятся в Чехии и получили временную защиту, могут ее потерять. Статус невозможно будет получить в том случае, если в Украине объявят прекращение огня или завершение войны. Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

При этом украинские беженцы, которые хотят остаться в Чехии, в 2025 году могут изменить свой официальный статус с временной защиты на специальное разрешение на долгосрочное проживание. Похоже, что воспользоваться такой возможностью смогут только достаточно обеспеченные беженцы.

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Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы? По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали: Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);

Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);

Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).

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