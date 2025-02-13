Чехия позволит украинцам остаться навсегда: названы условия

Специальное разрешение на долгосрочное проживание в Чехии задумано как способ мотивировать украинцев к дальнейшей интеграции в чешское общество.

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Чехия позволит украинцам остаться навсегда / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

Иностранец должен иметь годовой доход минимум 18 480 евро

Иностранец должен соответствовать двум другим ключевым критериям

Украинские беженцы, которые хотят остаться в Чехии, в 2025 году могут изменить свой официальный статус с временной защиты на специальное разрешение на долгосрочное проживание. Об этом сообщает Schengen News.

Однако, похоже, что воспользоваться такой возможностью смогут только достаточно обеспеченные беженцы. Ведь для получения разрешения на постоянное проживание в Чехии иностранец должен иметь годовой доход 440 000 крон брутто (18 480 евро) или больше. То есть минимум 1,5 тысячи евро в месяц.

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Также иностранец должен соответствовать двум другим ключевым критериям - проживать в Чехии не менее двух лет и не получать финансовую помощь по крайней мере полгода.

Специальное разрешение на долгосрочное проживание в Чешской Республике задумано как способ мотивировать украинцев к дальнейшей интеграции в чешское общество. Особенно тех беженцев, которые уже являются самодостаточными и достаточно адаптированными для того, чтобы не нуждаться в защитном статусе.

По данным Министерства внутренних дел Чехии, после начала полномасштабного российского вторжения временную защиту в этой стране получили в целом 396 700 беженцев, в том числе 96,7 тыс. детей и 17,6 тыс. лиц старше 65 лет.

Украинские беженцы в Европе / Инфографика Главред

Украинские беженцы за границей - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские беженцы, которые нашли работу в странах Центральной и Восточной Европы, стали важным фактором достигнутого экономического роста. Их возвращение домой после установления мира в Украине нанесет ущерб экономикам этих стран.

Накануне сообщалось, что в Польше рассмотрят идею лишить денежной помощи тех украинских беженцев, которые не работают и не платят налоги. Инициатива исходит от мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Ранее стало известно, что в Чехии могут появиться специальные центры возвращения для украинских беженцев. Они будут способствовать возвращению украинцев на родину и выполнять роль культурных и общественных хабов.

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