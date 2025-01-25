Украинцам приготовиться: в трех странах ЕС хотят открыть 'центры возвращения'

Главное:
- В Чехии, Германии и Польше планируют создать центры возвращения украинских беженцев
- Они будут помогать в возвращении домой и выполнять роль культурных и общественных хабов
В Чехии могут появиться специальные центры возвращения для украинских беженцев. Они будут способствовать возвращению украинцев на родину и выполнять роль культурных и общественных хабов. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Чехии, пишет Deník N.
Ожидается, что вопрос создания таких центров будет обсуждаться во время визита вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова в Чехию, который состоится на следующей неделе.
Центр возвращения также планируют открыть в Берлине. Кроме этого, Украина провела переговоры с Польшей по реализации этого проекта.
По данным МВД Чехии, в стране сейчас находится около 390 тысяч украинцев с временной защитой. Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан ранее заявил, что около 60 процентов беженцев планируют остаться в стране даже после окончания войны.
Как отметили в издании, новые центры возвращения будут помогать беженцам организовать возвращение в Украину. В то же время они будут служить культурными и общественными центрами.
Украинцы за рубежом - последние новости
Напомним, украинские беженцы, которые работают в странах Центральной и Восточной Европы, стали важным фактором экономического роста. Их возвращение после завершения войны в Украине может негативно повлиять на экономики этих стран, свидетельствуют данные Raiffeisen Bank International.
Также в Польше могут лишить денежной помощи украинских беженцев, которые не работают и не платят налоги. Инициативу предложил мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который баллотируется в президенты.
Как сообщал Главред, администрация Дональда Трампа временно приостановила прием заявок на программы временного въезда в США, в частности "Uniting for Ukraine", которая с сентября 2023 года помогла более 150 тысячам украинцев получить убежище. Решение предусматривает проверку программ на соответствие новым критериям.
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