Украинцам будет труднее попасть в США: Трамп ограничивает гуманитарные программы

Кратко:
- Администрация Трампа временно приостановила прием заявок на программы временного въезда в США
- Среди них и программа "Uniting for Ukraine", по которой украинцы могли попасть в США
Администрация американского президента Дональда Трампа временно приостановила прием заявок на участие в программах временного въезда в Соединенные Штаты Америки, среди которых и "Uniting for Ukraine".
Об этом сообщает издание NYT. С помощью этой инициативы в период с сентября 2023 года более 150 тысяч украинцев могли получить временное убежище в США при наличии финансовых спонсоров.
"Решение предусматривает проверку всех программ на соответствие новым критериям, в частности инициативы для воссоединения семей и поддержки детей из Центральной Америки", - говорится в материале.
Напомним, ранее Трамп также подписал указ, который приостанавливает въезд иностранцев, которые пытаются нелегально попасть в США через южную границу.
Также Трамп через несколько часов после инаугурации подписал указ, которым отменил право на гражданство по праву рождения. Он приказал, чтобы его распоряжение выполнили в течение 30 дней. Новые правила распространяются на детей, рожденных на территории Соединенных Штатов от родителей, которые либо незаконно находятся в США, либо в ситуациях, когда мать временно находится в США, например, по визе, а отец не является гражданином страны.
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