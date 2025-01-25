Украинцам будет труднее попасть в США: Трамп ограничивает гуманитарные программы

Согласно директиве, должно быть немедленно прекращено принятие окончательных решений по заявкам, которые связаны с этими программами.

https://glavred.info/ukraine/ukraincam-budet-trudnee-popast-v-ssha-tramp-ogranichivaet-gumanitarnye-programmy-10633814.html Ссылка скопирована

Трамп ограничивает гуманитарные программы, которые помогали иностранцам попадать в США/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, depositphotos.com/ua

Кратко:

Администрация Трампа временно приостановила прием заявок на программы временного въезда в США

Среди них и программа "Uniting for Ukraine", по которой украинцы могли попасть в США

Администрация американского президента Дональда Трампа временно приостановила прием заявок на участие в программах временного въезда в Соединенные Штаты Америки, среди которых и "Uniting for Ukraine".

Об этом сообщает издание NYT. С помощью этой инициативы в период с сентября 2023 года более 150 тысяч украинцев могли получить временное убежище в США при наличии финансовых спонсоров.

видео дня

"Решение предусматривает проверку всех программ на соответствие новым критериям, в частности инициативы для воссоединения семей и поддержки детей из Центральной Америки", - говорится в материале.

Напомним, ранее Трамп также подписал указ, который приостанавливает въезд иностранцев, которые пытаются нелегально попасть в США через южную границу.

Также Трамп через несколько часов после инаугурации подписал указ, которым отменил право на гражданство по праву рождения. Он приказал, чтобы его распоряжение выполнили в течение 30 дней. Новые правила распространяются на детей, рожденных на территории Соединенных Штатов от родителей, которые либо незаконно находятся в США, либо в ситуациях, когда мать временно находится в США, например, по визе, а отец не является гражданином страны.

Дональд Трамп/ Инфографика: Главред

Может ли Трамп помочь остановить войну в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что Дональд Трамп сделал громкое заявление - США введут сильнейшие санкции, если РФ не завершит войну. Трамп призывает Путина заключить мирное соглашение и предупреждает, что в ином случае России придется столкнуться с большим экономическим давлением.

Также ранее сообщалось, что Трамп может "прикрутить кран" помощи Украине - озвучен сценарий давления на Киев. У Дональда Трампа есть возможность влияния на Киев, убежден Виталий Кулик.

Напомним, Трамп придумал, как немедленно закончить войну в Украине. ОПЕК должна снизить цены на нефть, чтобы нанести вред РФ. Низкие цены на нефть будут способствовать быстрому завершению войны в Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред