Ситуация на фронте обостряется: враг продвинулся в четырех точках - что известно

Оккупанты продолжают оккупацию Донецкой области.

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Зафиксировано продвижение россиян на Донетчине / Коллаж: Главред, фото: DeepState, фото: 127 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Коротко:

Войска РФ продвинулись в Торецке

На Торецком направлении враг совершил 20 атак

В ночь на 25 января аналитики зафиксировали продвижение российских войск в Торецке и еще трех населенных пунктах в Донецкой области. Деталями поделился аналитический проект DeepState.

Как сообщили эксперты, агрессор из России не прекращает оккупацию территории в Донецкой области.

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"Враг продвинулся в Торецке, возле Надиевки, Дачного и Сухих Ялов", - заявили в DeepState.

В то же время, по данным Генштаба ВСУ, на Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Торецка, Крымского, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1650 человек. Также украинские воины обезвредили 7 танков, 37 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 51 БпЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты и 79 автомобилей оккупантов", - говорится в заявлении Генштаба.

Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как сообщал Главред, на Покровском направлении наступление РФ застопорилось. Результаты врага становятся все меньше, подтвердил военный аналитик Алексей Гетьман.

В то же время не стоит исключать, что враг может реализовать опасный сценарий. Оккупанты могут пойти в обход Покровска по территории Днепропетровской области, параллельно захватывая населенные пункты, которые останутся под их контролем.

Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий также выдвинул мнение о прорыве армии РФ в Днепропетровскую область. По его данным, сейчас оккупанты активизировались к востоку от Покровска - вблизи населенных пунктов Воздвиженка и Елизаветовка.

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