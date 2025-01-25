Ситуация на фронте обостряется: враг продвинулся в четырех точках - что известно

Коротко:
- Войска РФ продвинулись в Торецке
- На Торецком направлении враг совершил 20 атак
В ночь на 25 января аналитики зафиксировали продвижение российских войск в Торецке и еще трех населенных пунктах в Донецкой области. Деталями поделился аналитический проект DeepState.
Как сообщили эксперты, агрессор из России не прекращает оккупацию территории в Донецкой области.
"Враг продвинулся в Торецке, возле Надиевки, Дачного и Сухих Ялов", - заявили в DeepState.
В то же время, по данным Генштаба ВСУ, на Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Торецка, Крымского, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки.
"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1650 человек. Также украинские воины обезвредили 7 танков, 37 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 51 БпЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты и 79 автомобилей оккупантов", - говорится в заявлении Генштаба.
Ситуация на фронте - что известно
Напомним, как сообщал Главред, на Покровском направлении наступление РФ застопорилось. Результаты врага становятся все меньше, подтвердил военный аналитик Алексей Гетьман.
В то же время не стоит исключать, что враг может реализовать опасный сценарий. Оккупанты могут пойти в обход Покровска по территории Днепропетровской области, параллельно захватывая населенные пункты, которые останутся под их контролем.
Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий также выдвинул мнение о прорыве армии РФ в Днепропетровскую область. По его данным, сейчас оккупанты активизировались к востоку от Покровска - вблизи населенных пунктов Воздвиженка и Елизаветовка.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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