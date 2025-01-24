Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Россия украла у Штатов важный проект ракеты: Трамп выступил с громким заявлением

Даяна Швец
24 января 2025, 16:41
278
Трамп заверил, что скоро США будет иметь сверхгиперзвуковые ракеты, и даже лучше.
Трамп, Ракета
Трамп выступил с обвинениями относительно кражи ракеты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что сказал Трамп:

  • Россия украла у США проект гиперзвуковой ракеты
  • Кража произошла во время администрации Обамы

Россия украла у Соединенных Штатов план создания гиперзвуковых ракет. С такими обвинениями выступил президент США Дональд Трамп. Заявление он сделал в интервью на Fox News.

Произошло это, по версии главы Штатов, несколько лет назад.

видео дня

"Они (Россия - ред.) сделали это во времена администрации Обамы... Россия украла проект, они получили его от нас. Какой-то плохой человек дал им проект", - сказал он.

Россия украла у Штатов важный проект ракеты: Трамп выступил с громким заявлением
/ фото: тг-канал Главред

По словам действующего главы Белого дома, россияне украли план "во время администрации Обамы, а не Байдена; хотя они, видимо, много украли и у Байдена".

В то же время Дональд Трамп заверил, что в ближайшей перспективе его страна будет иметь сверхгиперзвуковые ракеты, и даже лучше.

"Мы запустим их довольно скоро" - добавил президент США.

Дональд Трамп - последние новости и мнения экспертов

Главред информировал, что сегодня Трамп выступил с серьезным заявлением для Путина. Он заявил, что США введут сильнейшие санкции, если РФ не завершит войну.

В то же время эксперт Виталий Кулик сообщил, как Кремль будет вынужден вступить в переговоры. По его мнению, если администрация Трампа проявит инициативу, прогнуть РФ должно быть реально.

В свою очередь глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко прокомментировал, что будет с фронтом после инаугурации Трампа. Он убежден, что даже если потенциально начнут происходить какие-то переговорные процессы, интенсивность боев будет продолжаться, а то еще и усилится.

Больше важных новостей:

Что такое Fox News?

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США ракета Барак Обама Дональд Трамп международная политика гиперзвуковая ракета Трамп новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Перевод в пехоту техников ВВС и ПВО: в Генштабе сделали важное заявление

Перевод в пехоту техников ВВС и ПВО: в Генштабе сделали важное заявление

18:13Украина
Китай готов с Трампом завершить "кризис в Украине": Пекин назвал ключ к миру

Китай готов с Трампом завершить "кризис в Украине": Пекин назвал ключ к миру

17:33Мир
Путин заявил, что Россия готова к переговорам о завершении войны - детали

Путин заявил, что Россия готова к переговорам о завершении войны - детали

17:19Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 25 января: Овнам - неожиданный подарок, Львам - успех

Гороскоп на завтра 25 января: Овнам - неожиданный подарок, Львам - успех

"Благословила": Волочкова похвасталась зятем - 19-летняя Ариадна спешит замуж

"Благословила": Волочкова похвасталась зятем - 19-летняя Ариадна спешит замуж

Трамп выгоняет из США известных россиян: кто попал под депортацию

Трамп выгоняет из США известных россиян: кто попал под депортацию

"Попрут туда": РФ нацелилась на захват двух областей Украины – тревожный прогноз

"Попрут туда": РФ нацелилась на захват двух областей Украины – тревожный прогноз

"Сиди тихонько": украинский певец поплатился за критику беглеца Винника

"Сиди тихонько": украинский певец поплатился за критику беглеца Винника

Последние новости

18:22

Нужно ли сливать первую воду во время варки мяса: многие допускают ошибку

18:16

Ехала на день рождения: всплыли новые подробности гибели Анны Жук

18:13

Перевод в пехоту техников ВВС и ПВО: в Генштабе сделали важное заявление

18:01

Под оккупантами "горит земля": ВСУ имеют успехи на важном направлении - аналитик

17:37

Для чего эксперты советуют замораживать зубную пасту: полезный лайфхак

В первые 100 дней Трампа могут начаться переговоры с Россией, но это не равнозначно прекращению войны - КуликВ первые 100 дней Трампа могут начаться переговоры с Россией, но это не равнозначно прекращению войны - Кулик
17:33

Китай готов с Трампом завершить "кризис в Украине": Пекин назвал ключ к миру

17:31

Будет грандиозное шоу: Нацотбор Евровидения выходит на новый уровень

17:26

Астропрогноз на выходные: что не рекомендуется делать 25 и 26 января

17:22

Удары по авиабазам ядерных ракетоносцев РФ: появился неожиданный сценарий

Реклама
17:19

Путин заявил, что Россия готова к переговорам о завершении войны - детали

17:15

Наступление РФ застопорилось: почему Покровское направление не по зубам врагу

17:04

У предательницы Лолиты срывается тур по РФ - что происходит

16:41

Россия украла у Штатов важный проект ракеты: Трамп выступил с громким заявлением

16:37

Большая опасность: Трамп может запустить процесс переговоров, но есть нюанс - Кулик

16:17

"Полная фигня": в МИД Украины резко ответили РФ на прихоть по НАТО

16:15

Копеечное средство отмоет окна без разводов за 30 секунд: и это не уксус

16:09

В Украину вернули тела 757 погибших военных с 5 направлений фронта

16:03

Под защиту "зонтика": НАТО рассматривает два варианта гарантий безопасности - FP

15:51

"Не могу поверить": известные блогеры чутко отреагировали на гибель Анны Жук

15:46

"Элиты заставят Путина заморозить войну": Кулик назвал рычаги давления Трампа на РФ

Реклама
15:25

Кремль вынужден будет вступить в переговоры: эксперт назвал условие

15:19

Военные КНДР заканчиваются: разведка раскрыла проблемы врага на Курщине

15:09

Цветные наклейки на бананах: что они могут "рассказать" о фрукте

14:45

Снижение возраста мобилизации в Украине до 18 лет: эксперт оценил требование США

14:20

В обход по Днепропетровщине: враг может реализовать опасный сценарий - Ступак

14:19

Цены полетели вверх: в Украине популярный овощ будет стоить в разы больше

14:13

Прорыв армии РФ к Днепропетровщине: Цехоцкий сделал неожиданный прогноз

14:09

Зачем водители проветривают салон авто даже зимой: причину знают не все

13:46

Машина полностью разбита: известная блогерша погибла в страшном ДТПВидео

13:44

В РФ назвали условие завершения войны в Украине и выдвинули наглый ультиматум

13:36

Где спрятан орел: найти птицу за 5 секунд смогут единицы

13:12

В Украине ударит +15 градусов: синоптик назвал дату потепления

13:07

Путин хочет скорейшей встречи с Трампом для переговоров: к чему готовится РФ

13:02

Самолет с украинскими пленными был не один: новые детали катастрофы Ил-76

12:56

Известный блогер удивил признанием о проблемах с алкоголем и наркотиками

12:47

Одни из крупнейших в России: Генштаб подтвердил прилеты по Рязани и Брянску

12:43

Орбан выдвинул Киеву условие для продления санкций против РФ: чего хочет Венгрия

12:39

Угроза окружения на востоке: в ВСУ назвали опасное направление

12:23

Последствия не имеют границ: из РФ на Украину сует экокатастрофа - где уже загрязнено

12:18

Оккупанты сжигают своих: как изменилась ситуация возле Часового Яра - Снегирев

Реклама
12:10

Аномальное тепло накроет Украину: когда будут рекордно высокие для зимы температуры

11:59

"Сиди тихонько": украинский певец поплатился за критику беглеца Винника

11:50

РФ пытается прорвать оборону ВСУ под Купянском: ситуация обостряется

11:49

Трамп выгоняет из США известных россиян: кто попал под депортацию

11:24

Ультиматум Трампа не впечатлил Путина и может сыграть на руку Кремлю - WSJ

11:23

Кого не мобилизуют с 1 февраля 2025 года: полный перечень категорий

11:19

Китайский гороскоп на завтра 25 января: Кроликам - разочарование, Козлам - падение

10:50

Когда появятся миротворцы в Украине: Европа ведет переговоры с США - Bloomberg

10:50

КНДР ускорила подготовку войск к отправке в РФ - разведка Южной Кореи

10:44

Берем картофель и готовим новый рецепт: деруны за 5 минут

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять