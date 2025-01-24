Россия украла у Штатов важный проект ракеты: Трамп выступил с громким заявлением

Что сказал Трамп:
- Россия украла у США проект гиперзвуковой ракеты
- Кража произошла во время администрации Обамы
Россия украла у Соединенных Штатов план создания гиперзвуковых ракет. С такими обвинениями выступил президент США Дональд Трамп. Заявление он сделал в интервью на Fox News.
Произошло это, по версии главы Штатов, несколько лет назад.
"Они (Россия - ред.) сделали это во времена администрации Обамы... Россия украла проект, они получили его от нас. Какой-то плохой человек дал им проект", - сказал он.
По словам действующего главы Белого дома, россияне украли план "во время администрации Обамы, а не Байдена; хотя они, видимо, много украли и у Байдена".
В то же время Дональд Трамп заверил, что в ближайшей перспективе его страна будет иметь сверхгиперзвуковые ракеты, и даже лучше.
"Мы запустим их довольно скоро" - добавил президент США.
Дональд Трамп - последние новости и мнения экспертов
Главред информировал, что сегодня Трамп выступил с серьезным заявлением для Путина. Он заявил, что США введут сильнейшие санкции, если РФ не завершит войну.
В то же время эксперт Виталий Кулик сообщил, как Кремль будет вынужден вступить в переговоры. По его мнению, если администрация Трампа проявит инициативу, прогнуть РФ должно быть реально.
В свою очередь глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко прокомментировал, что будет с фронтом после инаугурации Трампа. Он убежден, что даже если потенциально начнут происходить какие-то переговорные процессы, интенсивность боев будет продолжаться, а то еще и усилится.
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Что такое Fox News?
Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США
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