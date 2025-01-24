Россия украла у Штатов важный проект ракеты: Трамп выступил с громким заявлением

Трамп заверил, что скоро США будет иметь сверхгиперзвуковые ракеты, и даже лучше.

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Трамп выступил с обвинениями относительно кражи ракеты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что сказал Трамп:

Россия украла у США проект гиперзвуковой ракеты

Кража произошла во время администрации Обамы

Россия украла у Соединенных Штатов план создания гиперзвуковых ракет. С такими обвинениями выступил президент США Дональд Трамп. Заявление он сделал в интервью на Fox News.

Произошло это, по версии главы Штатов, несколько лет назад.

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"Они (Россия - ред.) сделали это во времена администрации Обамы... Россия украла проект, они получили его от нас. Какой-то плохой человек дал им проект", - сказал он.

/ фото: тг-канал Главред

По словам действующего главы Белого дома, россияне украли план "во время администрации Обамы, а не Байдена; хотя они, видимо, много украли и у Байдена".

В то же время Дональд Трамп заверил, что в ближайшей перспективе его страна будет иметь сверхгиперзвуковые ракеты, и даже лучше.

"Мы запустим их довольно скоро" - добавил президент США.

Дональд Трамп - последние новости и мнения экспертов

Главред информировал, что сегодня Трамп выступил с серьезным заявлением для Путина. Он заявил, что США введут сильнейшие санкции, если РФ не завершит войну.

В то же время эксперт Виталий Кулик сообщил, как Кремль будет вынужден вступить в переговоры. По его мнению, если администрация Трампа проявит инициативу, прогнуть РФ должно быть реально.

В свою очередь глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко прокомментировал, что будет с фронтом после инаугурации Трампа. Он убежден, что даже если потенциально начнут происходить какие-то переговорные процессы, интенсивность боев будет продолжаться, а то еще и усилится.

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Что такое Fox News? Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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