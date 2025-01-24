Последствия не имеют границ: из РФ на Украину сует экокатастрофа - где уже загрязнено

Катастрофа стала черговим ударом для екосистеми Чорного моря.

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Катастрофа с мазутом с Крымом дошла до Одесской области / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото t.me/razvozhaev

О чем речь:

Мазутные пятна на побережье Одесской области зафиксированы после штормов

Дельфины, птицы и экосистема Черного моря в эпицентре экологического кризиса

После сильных штормов страшная мазутная беда из-за разлива танкеров России дошла и до наших краев. Черноморское побережье Одесской области пострадало от загрязнения, рассказывает докторо биологических наук и начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев на своей странице в Facebook.

На песчаную пересыпь в рекреационной зоне "Катранка", недалеко от Дунайского биосферного заповедника и Национального природного парка "Тузловские лиманы", вынесло пятна мазута.

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"Последствия таких экологических катастроф не имеют границ и что тысячи тонн мазута, попавшие в море, повлекут большую беду для природных экосистем Черного моря и его биоразнообразия", - говорит Русев.

В зоне загрязнения уже найдены пострадавшие птицы, покрытые мазутом. Один из таких экземпляров официально направили в Украинский центр экологии моря для проведения экспертиз, чтобы установить происхождение загрязнения. Однако, по словам администрации Национального природного парка, руководитель центра Виктор Коморин отказался брать материалы на исследование, ссылаясь на риск птичьего гриппа.

Эта катастрофа стала очередным ударом для экосистемы Черного моря. Ученые еще не успели до конца проанализировать последствия подрыва Каховской ГЭС, которые также негативно повлияли на биоразнообразие региона, как РФ нанесла новый экологический удар.

Также Иван Русев задает логичный вопрос: готовы ли местные органы власти адекватно реагировать на новые экологические вызовы, связанные с действиями РФ в Черном море?

Сейчас команда Национального парка "Тузловские лиманы" проводит обследование загрязненных участков побережья. Масштабы экологической катастрофы уточняются, и в ближайшее время обещают обнародовать больше информации.

Авария российских танкеров и разлив мазута - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в конце декабря в Крыму объявили чрезвычайное положение из-за разлива мазута в Черном море. Авария произошла во время столкновения танкеров в Керченском проливе.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко прокомментировал пятна мазута после аварии танкеров РФ. К сожалению, уже тогда было сказано, что последствия загрязнения после аварии российских танкеров затронут даже Одессу, а худшая ситуация будет в Азовском море

По словам и спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, мазут из Крыма может добраться до побережья Одесской области. На это указывает течение, которое движется против часовой стрелки вдоль украинского побережья.

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Кто такой Иван Русев? Иван Русев - это известный украинский эколог, доктор биологических наук и начальник научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы", расположенного в Одесской области. Иван Русев активно ведет свои социальные сети, где рассказывает о текущих исследованиях, природоохранных проблемах и событиях в "Тузловских лиманах". Его работа является важным источником информации для общественности, которая интересуется состоянием экологии в Украине.

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