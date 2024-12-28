В Крыму объявили чрезвычайное положение: оккупанты в панике - в чем причина

Инцидент вызвал серьезное экологическое загрязнение, последствия которого сейчас оцениваются.

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В оккупированном Крыму объявлено чрезвычайное положение / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Вкратце:

В Крыму введен режим ЧС

Полуостров и Краснодарский край в чрезвычайной ситуации

В оккупированном Крыму объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море.

Соответствующее решение принял гауляйтер Крыма Сергей Аксенов, сообщают росСМИ.

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Зоной чрезвычайной ситуации определен Керченский округ и Ленинский район.

Авария произошла 25 декабря во время столкновения танкеров в Керченском проливе.

Из-за масштаба загрязнения уже на следующий день в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

Инцидент вызвал серьезное экологическое загрязнение, последствия которого сейчас оцениваются.

Катастрофа с танкерами РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 15 декабря произошла смертельная катастрофа у берегов Крыма. Российские танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" перевозили тонны мазута.

Впоследствии в ВМС назвали истинную причину катастрофы. Танкеры не были рассчитаны на такую высоту волн и скорость ветра, пояснил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В свою очередь эксперт Андрей Клименко озвучил причину катастрофы танкеров возле Керчи. По его словам, они были судами речного класса, что делало их непригодными для эксплуатации в открытом море, особенно во время шторма.

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Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова - ввели санкции.

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