В Крыму объявили чрезвычайное положение: оккупанты в панике - в чем причина

Вкратце:
- В Крыму введен режим ЧС
- Полуостров и Краснодарский край в чрезвычайной ситуации
В оккупированном Крыму объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море.
Соответствующее решение принял гауляйтер Крыма Сергей Аксенов, сообщают росСМИ.
Зоной чрезвычайной ситуации определен Керченский округ и Ленинский район.
Авария произошла 25 декабря во время столкновения танкеров в Керченском проливе.
Из-за масштаба загрязнения уже на следующий день в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня.
Инцидент вызвал серьезное экологическое загрязнение, последствия которого сейчас оцениваются.
Катастрофа с танкерами РФ - что известно
Напомним, как сообщал Главред, 15 декабря произошла смертельная катастрофа у берегов Крыма. Российские танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" перевозили тонны мазута.
Впоследствии в ВМС назвали истинную причину катастрофы. Танкеры не были рассчитаны на такую высоту волн и скорость ветра, пояснил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
В свою очередь эксперт Андрей Клименко озвучил причину катастрофы танкеров возле Керчи. По его словам, они были судами речного класса, что делало их непригодными для эксплуатации в открытом море, особенно во время шторма.
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Незаконная аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Киев считает Крым украинским.
Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова - ввели санкции.
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