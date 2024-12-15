Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Гибель" танкеров РФ возле Керчи: в ВМС назвали истинную причину катастрофы

Мария Николишин
15 декабря 2024, 21:52
1070
Танкеры не были рассчитаны на такую высоту волн и скорость ветра.
'Гибель' танкеров РФ возле Керчи: в ВМС назвали истинную причину катастрофы
Разрушение танкеров РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, armyinform.com

Ключевые тезисы:

  • Причиной разрушения танкеров является халатность россиян
  • Эти суда уже давно нужно было списать

Настоящей причиной гибели двух российских танкеров у Керченского пролива стал не шторм, а халатность россиян. Об этом заявил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии "Киев 24".

"Эти суда фактически являются речными. Их задача с Волги тянуть этот мазут, нефтепродукты и перегружать их на другие суда уже где-то в море. Они теоретически могут выходить в море, но при других условиях", - подчеркнул он.

видео дня

По его словам, высота волн и скорость ветра, которые сегодня наблюдаются возле Керчи, превышали нормативные показатели, на которые изначально были рассчитаны оба танкера.

"Кроме того, не следует забывать, что это суда 50+ лет. Для такого возраста эти суда уже в принципе должны быть списаны. Они нарушили в принципе все, что могли", - подчеркнул Плетенчук.

Катастрофа с танкерами РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 15 декабря в Керченском проливе недалеко от берега захваченного РФ Крыма тонуло российское судно "Волгонефть-212", судно перевозило 4,3 т мазута, на борту 13 человек экипажа.

Позже стало известно, что вслед за танкером "Волгонефть-212" начал тонуть еще один - "Волгонефть-239". У него сломался на две части корпус после удара волны. Он также перевозил более четырех тонн мазута. На его борту 14 человек.

Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко отметил, что российские танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые попали в аварию вблизи Керченского пролива, были судами речного класса, что делало их непригодными для эксплуатации в открытом море, особенно во время шторма.

Читайте также:

Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Черное море Керченский пролив
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Противник сумел расширить плацдарм": на Харьковщине фиксируется обострение

"Противник сумел расширить плацдарм": на Харьковщине фиксируется обострение

22:43Украина
Ветер почти 30 м/с и сильный снег: во многих областях объявили штормовое предупреждение

Ветер почти 30 м/с и сильный снег: во многих областях объявили штормовое предупреждение

21:21Синоптик
Нужно было отступать 3 дня назад: ВСУ оказались в сложной ситуации - эксперт

Нужно было отступать 3 дня назад: ВСУ оказались в сложной ситуации - эксперт

20:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 16 декабря: Ракам - хороший день, Овнам - финансовый успех

Гороскоп на завтра 16 декабря: Ракам - хороший день, Овнам - финансовый успех

Что сделать, чтобы вода не выкипала из кастрюли во время варки: простой лайфхак

Что сделать, чтобы вода не выкипала из кастрюли во время варки: простой лайфхак

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину атаковала мощная магнитная буря

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину атаковала мощная магнитная буря

Конденсат на окнах исчезнет за 2 минуты: чем нужно обработать стекла

Конденсат на окнах исчезнет за 2 минуты: чем нужно обработать стекла

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 декабря: Тельцу - проблемы, Ракам - успех

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 декабря: Тельцу - проблемы, Ракам - успех

Последние новости

23:13

Что делать, когда потеет лобовое стекло: простой и бюджетный лайфхак для водителей

22:49

Можно ли убирать в праздник 16 декабря: приметы и запреты

22:43

"Противник сумел расширить плацдарм": на Харьковщине фиксируется обострение

22:18

Полмиллиона долларов за бутылку: какое самое дорогое и ценное вино в мире

21:52

"Гибель" танкеров РФ возле Керчи: в ВМС назвали истинную причину катастрофы

Вопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – ЗолотарёвВопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – Золотарёв
21:24

"Врачи делают все возможное": журналистка изложила правду, как чувствует себя Лесик

21:21

Ветер почти 30 м/с и сильный снег: во многих областях объявили штормовое предупреждение

20:58

Нужно было отступать 3 дня назад: ВСУ оказались в сложной ситуации - эксперт

20:57

Люди видят дроны: над Нью-Йорком зафиксированы беспилотники - что говорят у Байдена

Реклама
20:11

"Россия выиграла войну": в Германии сделали неожиданное заявление - детали

20:03

Рождественское перемирие в Украине: Трамп готов рассмотреть инициативу Орбана

19:49

Революция 1917-го: что сломало Россию за три года войнымнение

19:28

Враг атаковал еще один город: оккупанты опасно активизировались на Запорожье

19:13

Графики отключения света на 16 декабря: сколько часов будут длиться ограничения

19:05

"Это будет очень скоро": почему украинцы будут массово возвращаться домой

18:35

Еще одна халатность РФ: эксперт озвучил причину катастрофы танкеров возле Керчи

18:34

Между мотивацией и унынием: что не так с подготовкой в ВСУмнение

18:26

Как часто нужно менять зубную щетку: ответ удивит многих

18:19

Сийярто пожаловался, что Зеленский отказался разговаривать с Орбаном - детали

17:47

ВСУ "покрошили в золу" горы техники РФ: что теперь не может использовать враг

Реклама
17:20

Стильные прически для женщин после 30: трендовые идеи на любой случай жизни

17:19

Удар по логистике: в России взорвали железнодорожное полотно - ГУРВидео

16:45

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 декабря: Тельцу - проблемы, Ракам - успех

16:39

Почему в Китае дарят парные подарки: интересные идеи презентов со всего мира

16:26

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря: Водолеям - любовь, Рыбам - сюрприз

16:15

Выбили россиян и закрепились: у ВСУ успех на Харьковщине – DeepState

16:14

Цены уменьшились на 11%: в Украине "резко" подешевел популярный овощ

15:52

Почему собаки спят в ногах хозяев: инстинкт, о котором знают единицы

15:32

Сумская сделала неожиданное заявление о своих внуках из РФ

15:26

Выбивать их будет трудно: колонна оккупантов зашла в еще один населенный пункт

15:17

Десятки россиян взорвали вместе с техникой: ВСУ отразили массированный штурм РФВидео

14:46

Что такое "раяти": мало кто знает правильный ответ, Авраменко удивил

14:13

Смертельная катастрофа у берегов Крыма: тонут расколовшиеся пополам танкеры РФВидео

13:46

Украину резко атакует тепло: где будет сыпать снег, а где будут лить дожди

13:37

Пережиток СССР: почему в советские времена пили чай с печеньем

13:05

Состав РФ пустили по откос: на юге украинский спецназ взорвал 40 цистерн – СМИВидео

12:41

Парень потерял половину своего веса после инцидента на американских горках, фото

12:24

Минимум 3,5 часа со светом между отключениями: в Украине вводят совсем другие графикиВидео

12:15

"Боже!": Брежнева показала, как сейчас выглядит ее 15-летняя дочь

11:53

Какие рождественские фильмы стоит посмотреть: подборка лучших кинокартин к празднику

Реклама
11:53

Десять жертв и пострадавших: на Львовщине фура протаранила бус и легковушкуФото

11:28

Минобороны передало 23 миллиарда Госпогранслужбе во избежание задержек в поставках боеприпасовФото

11:00

Огромная огненная вспышка: беспилотник влупил по важных целях в ГрозномВидео

10:57

РФ пытается захватить новый плацдарм: названы самые "горячие" участки фронта

10:48

Взволнованная дочь Заворотнюк вышла на связь после новости о беременности

09:46

Атака ракеты и десятков дронов РФ: взрывы гремели в десяти областях Украины

09:37

Ивлеева и Киркоров сцепились на публике

09:25

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:24

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину атаковала мощная магнитная буря

08:59

Отключение света в Украине — графики на 15 декабря (обновляется)

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять