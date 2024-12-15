'Гибель' танкеров РФ возле Керчи: в ВМС назвали истинную причину катастрофы

Танкеры не были рассчитаны на такую высоту волн и скорость ветра.

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Разрушение танкеров РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, armyinform.com

Ключевые тезисы:

Причиной разрушения танкеров является халатность россиян

Эти суда уже давно нужно было списать

Настоящей причиной гибели двух российских танкеров у Керченского пролива стал не шторм, а халатность россиян. Об этом заявил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии "Киев 24".

"Эти суда фактически являются речными. Их задача с Волги тянуть этот мазут, нефтепродукты и перегружать их на другие суда уже где-то в море. Они теоретически могут выходить в море, но при других условиях", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, высота волн и скорость ветра, которые сегодня наблюдаются возле Керчи, превышали нормативные показатели, на которые изначально были рассчитаны оба танкера.

"Кроме того, не следует забывать, что это суда 50+ лет. Для такого возраста эти суда уже в принципе должны быть списаны. Они нарушили в принципе все, что могли", - подчеркнул Плетенчук.

Катастрофа с танкерами РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 15 декабря в Керченском проливе недалеко от берега захваченного РФ Крыма тонуло российское судно "Волгонефть-212", судно перевозило 4,3 т мазута, на борту 13 человек экипажа.

Позже стало известно, что вслед за танкером "Волгонефть-212" начал тонуть еще один - "Волгонефть-239". У него сломался на две части корпус после удара волны. Он также перевозил более четырех тонн мазута. На его борту 14 человек.

Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко отметил, что российские танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые попали в аварию вблизи Керченского пролива, были судами речного класса, что делало их непригодными для эксплуатации в открытом море, особенно во время шторма.

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Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

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