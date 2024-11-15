Украина повредила два корабля в Каспийске: разведка Британии оценила атаку по РФ

Украинский БпЛА пересек большую территорию России без перехвата, что вызовет беспокойство у российского руководства, отметили в Минобороны.

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Украина атаковала российскую базу, которая считалась недосягаемой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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Украинская атака БпЛА на базу Каспийской флотилии тревожит РФ

Атака демонстрирует способность Украины наносить удары по целям, которые ранее считались безопасными для России

Повреждены по меньшей мере два российских фрегата класса "Гепард"

Украинская атака БпЛА на базу Каспийской флотилии ВМФ России в Дагестане вызвала серьезное беспокойство у военного и политического руководства страны-агрессора. В Каспийске повреждены по меньшей мере два российских фрегата класса "Гепард". Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

"6 ноября 2024 года Украина почти наверняка ударила беспилотным летательным аппаратом по порту Каспийск в России. В порту, очень вероятно, находились несколько кораблей ВМФ России, причем по меньшей мере два фрегата класса "Гепард", вероятно, получили повреждения", - заявили в ведомстве.

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Степень повреждений вражеских кораблей пока неизвестна, но россияне, вероятно, будут пытаться их как можно быстрее отремонтировать. По словам военных, эта атака демонстрирует способность Украины наносить удары по российским целям на территориях, которые ранее считались безопасными для РФ.

"До удара украинский БпЛА, скорее всего, пересек большую территорию России, не будучи перехваченным. Это, скорее всего, вызовет беспокойство у российского политического и военного руководства", - отметили в Минобороны Британии.

Разведка Великобритании отмечает, что Каспийская флотилия России активно применялась для атак по Украине в 2022 году и продолжает участвовать в нечастых ударах в 2023-2024 годах. Украина могла ответить на эти удары, атакуя флотилию, но маловероятно, что поврежденные корабли принимали непосредственное участие в атаках по украинской территории.

Дрон Лютый / Инфографика: Главред

Удар беспилотниками по Каспийску - что известно

Напомним, 6 ноября в Каспийске прогремели мощные взрывы. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что украинские дроны преодолели почти тысячу километров, чтобы достичь российской территории.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко позже подтвердил, что беспилотники поразили порт Каспийск, в котором находились корабли Черноморского флота России.

Как сообщал Главред, в результате атаки дронов значительные повреждения могли получить три ракетных корабля РФ. Капитан 1 ранга запаса ВМС ВС Украины Андрей Рыженко отметил, что взрыв мощностью около 100 кг взрывчатки мог существенно повредить корабли типа "Дагестан" и "Татарстан".

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