Керченскому мосту приготовиться: Британская разведка назвала цели ВСУ в Крыму

Украинские атаки продолжают деградировать российский военный потенциал на Крымском полуострове.

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Разведка Британии проанализировала удары по Крыму / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

Военный потенциал полуострова все больше снижается из-за ударов Украины по территории оккупированного Россией Крыма. Как пишет разведка Великобритании, среди пораженных объектов аэродромы, командные центры, нефтебазы и Крымский мост.

Что такое оборонная разведка Великобритании? Оборонная разве дка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил. В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказании помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия. видео дня

7 октября 2024 года, как рассказал Генштаб, Украина успешно поразила Феодосийский морской нефтяной терминал в Крыму, который является крупнейшим объектом такого типа на оккупированном полуострове. Этот терминал уже был обстрелян в марте 2024 года украинскими беспилотными летательными аппаратами.

Как говорится в сообщении западной разведки, украинские атаки продолжают деградировать российский военный потенциал на Крымском полуострове.

"В ряд целей, по которым были нанесены удары в 2024 году, также входили системы ПВО, аэродромы, командные центры, военно-морские объекты, логистические объекты и мост через Керченский пролив", - отмечают в минобороны Британии.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Британская разведка подчеркивает, что украинские удары продолжают постепенно ослаблять российские военные возможности на Крымском полуострове.

"В число целей, по которым были нанесены удары в 2024 году, также входили системы ПВО, аэродромы, командные центры, военно-морские объекты, логистические объекты и мост через Керченский пролив", - отмечают в Минобороны Британии.

Удары Украины по Крыму - что известно

Напомним, что уничтожение нефтебазы в Феодосии привело к топливному коллапсу и хаосу в логистике российских войск в Крыму. По данным партизан, после уничтожения нефтебазы в Феодосии россияне попали в логистический ад.

Капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий также подтвердил, что Украина готовит "взрывную операцию" в Крыму - воины будут уничтожать наиболее важные цели оккупантов.

Издание CNN впервые показало дрон "Лютый". Издание рассказало, как выглядит секретное оружие ГУР, атакующее цели в России на глубине 600 км. Его можно запрограммировать на более тысячи различных маршрутных точек, чтобы избежать российской ПВО.

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