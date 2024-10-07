Уникальная украинская разработка: чем ВСУ могли ударить по Крыму - Defense Express

Силы обороны Украины скорее всего атаковали нефтяной терминал в Феодосии с применением ракет-дронов "Паляница", отмечает аналитик.

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Чем ВСУ могли ударить по нефтяному терминалу в Феодосии / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Морской нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии уже не впервые подвергается ударам со стороны Сил обороны Украины. Однако последняя атака в ночь на 7 октября оказалась особенно результативной, вероятно, из-за использования новых средств поражения. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых

По его словам, украинские защитники имеют доступ к различным средствам, которые могут применять для ударов, включая широкий спектр вооружения.

"Это те же дальнобойные беспилотные системы, вернее, системы среднего радиуса действия, которые могут нести несколько десятков килограммов взрывчатого вещества и преодолевать расстояния до 500-600 км. С большой вероятностью могли быть применены ракеты-дроны "Паляница", какая-то из трех итераций", - заявил он. видео дня

Кроме того, расстояние до Феодосии позволяет использовать современные ракеты, которые предоставляют Украине партнеры, например, Storm Shadow. Эти ракеты способны эффективно преодолевать системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Рябых отмечает, что удары значительно ограничивают способность врага обеспечивать оккупационные войска во временно оккупированном Крыму и на юге Украины горюче-смазочными материалами, а также снижают экспортный потенциал противника.

"Враг достаточно плотно прикрывал эту базу с помощью средств противовоздушной обороны. База находится рядом с другими военными объектами. Как видим, для Сил обороны Украины сейчас не является проблемой преодолеть систему противовоздушной и противоракетной обороны во временно оккупированном Крыму", - указывает аналитик.

Он подчеркивает, что это достигается через систематическое уничтожение средств ПВО и истощение ресурсов противника.

"На прошлой неделе мы также видели новость об уничтожении системы "Небо-М", которая отвечала за обнаружение воздушных целей, прикрытие военных объектов в Крыму. Кроме того, было уничтожено несколько систем противовоздушной обороны", - добавил военный эксперт.

Что известно о ракетах украинского производства и их дальности поражения / Инфографика: Главред

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

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Напомним, как ранее сообщал Главреду, в ночь на 7 октября во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов, во время которых были атакованы аэродромы "Бельбек" и "Саки", а также вспыхнул пожар на нефтебазе в Феодосии.

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины атаковали морской нефтяной терминал в Феодосии, который поставляет топливо российской армии.

Несмотря на наличие системы ПВО "Панцирь С-1", она не смогла отразить атаку, сообщает "Радио Свобода", обнародовав спутниковые снимки.

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