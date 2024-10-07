Уникальная украинская разработка: чем ВСУ могли ударить по Крыму - Defense Express

Морской нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии уже не впервые подвергается ударам со стороны Сил обороны Украины. Однако последняя атака в ночь на 7 октября оказалась особенно результативной, вероятно, из-за использования новых средств поражения. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых
По его словам, украинские защитники имеют доступ к различным средствам, которые могут применять для ударов, включая широкий спектр вооружения.
"Это те же дальнобойные беспилотные системы, вернее, системы среднего радиуса действия, которые могут нести несколько десятков килограммов взрывчатого вещества и преодолевать расстояния до 500-600 км. С большой вероятностью могли быть применены ракеты-дроны "Паляница", какая-то из трех итераций", - заявил он.видео дня
Кроме того, расстояние до Феодосии позволяет использовать современные ракеты, которые предоставляют Украине партнеры, например, Storm Shadow. Эти ракеты способны эффективно преодолевать системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Рябых отмечает, что удары значительно ограничивают способность врага обеспечивать оккупационные войска во временно оккупированном Крыму и на юге Украины горюче-смазочными материалами, а также снижают экспортный потенциал противника.
"Враг достаточно плотно прикрывал эту базу с помощью средств противовоздушной обороны. База находится рядом с другими военными объектами. Как видим, для Сил обороны Украины сейчас не является проблемой преодолеть систему противовоздушной и противоракетной обороны во временно оккупированном Крыму", - указывает аналитик.
Он подчеркивает, что это достигается через систематическое уничтожение средств ПВО и истощение ресурсов противника.
"На прошлой неделе мы также видели новость об уничтожении системы "Небо-М", которая отвечала за обнаружение воздушных целей, прикрытие военных объектов в Крыму. Кроме того, было уничтожено несколько систем противовоздушной обороны", - добавил военный эксперт.
Что известно о Defense Express
Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.
Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.
Удары по Крыму - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главреду, в ночь на 7 октября во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов, во время которых были атакованы аэродромы "Бельбек" и "Саки", а также вспыхнул пожар на нефтебазе в Феодосии.
По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины атаковали морской нефтяной терминал в Феодосии, который поставляет топливо российской армии.
Несмотря на наличие системы ПВО "Панцирь С-1", она не смогла отразить атаку, сообщает "Радио Свобода", обнародовав спутниковые снимки.
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