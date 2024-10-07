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Россияне готовят новую тактику обстрелов Одессы: Братчук предупредил, к чему готовиться

Юлия Закрепа
7 октября 2024, 18:54
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Россияне постоянно активно атакуют "Шахедами" и ракетами Николаевскую область.
Россияне готовят новую тактику обстрелов Одессы: Братчук предупредил, к чему готовиться
РФ меняет тактику обстрелов Одессы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что почти каждый день Одесса страдает от атак российских "Шахедов". Несмотря на то, что 7 октября в области звучала воздушная тревога из-за беспилотников на Николаевщине, россияне пытаются найти новый способ для обстрелов.

В Одессе 7 октября звучала тревога, но, по словам представителя, россияне пытались активно атаковать "Шахедами" и ракетами Николаевскую область, передает 24 канал.

В Одесской области сейчас "оперативная пауза", ведь трудно вспомнить дни, когда враг не обстреливал область, в частности, баллистическими ракетами. Однако в целом обстрелы "Шахедами" оккупанты осуществляют постоянно, применяя большое количество беспилотников.

видео дня
инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о "Шахедах" / Инфографика: Главред

"Россияне пытаются изменить тактику в обстрелах Одессы, усложнить работу Сил обороны. Они пытаются изменить тактико-технические характеристики своих дронов и осуществлять запутанные маршруты", - отметил Братчук.

Спикер пояснил, что из-за этого украинской ПВО работать очень сложно. Хотя, если сбивать баллистические ракеты трудно, то с "Шахедами" противовоздушная оборона Украины достаточно хорошо справляется.

Кто такой Сергей Братчук?

Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военкадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины.

С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Атака РФ по Украине - последние новости

Напомним, что 5 октября РФ атаковала Одессу "Шахедами". Воздушные силы предупредили об опасности ударных беспилотников. Несколько БпЛА летели в направлении Одесской области с юга. Впоследствии Труханов заявил, что в городе прогремели мощные взрывы из-за атаки "Шахедов".

6 октября РФ ударила по Украине десятками дронов и ракет. В пресс-центре командования Воздушных сил ВСУ, в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 90 средств воздушного нападения противника.

7 октября российские оккупанты атаковали Украину "Кинжалами". В Соломенском районе обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома, еще один упал на крышу супермаркета, один из обломков упал на территорию школы, остальные - на открытой территории.

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