Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Шахеды" отвлекали внимание: детали утреннего удара "Кинжалами"

Анна Косик
7 октября 2024, 10:19
290
Коварную атаку врага силам ПВО удалось отработать, однако последствия есть.
Кинжал, Шахед, Коваленко
Враг особенно цинично выбрал время для атаки на столицу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Утром 7 октября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами "Кинжал". Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко поделился первыми деталями о последствиях вражеских ударов.

По его словам, оккупанты запустили одиночные дроны типа "Шахед" для отвлечения внимания и, скорее всего, корректировки следующих ударов "Кинжалами".

"ПВО работала. Воздушные Силы пусть сообщат результат работы ПВО. Могу сказать, что кое-что удалось отработать на отлично", - сказал Коваленко.

видео дня

Руководитель ЦПД подчеркнул, что история об утренних ударах "Кинжалами", тогда когда люди едут на работу, когда дети идут в школу - это просто ненависть к нашей нации.

Кто такой Андрей Коваленко?

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

ракета кинджал кинжал инфографика
Ракета "Кинжал" / Инфографика: Главред

Атаки врага на Украину - что известно

Агрессор Россия ежедневно наносит удары по украинским городам с воздуха. Так 6 октября российские оккупационные войска нанесли удары беспилотниками по Одессе. В результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура, возникли пожары.

Уже вечером того же дня враг повторно запустил дроны типа "Шахед". Украинские силы ПВО зафиксировали их как минимум в 6 областях, а впоследствии стало известно, что во время воздушной тревоги один из Шахедов ударил по частному дому в Сумской области.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в течение недели враг применил по Украине около 20 ракет различных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 400 ударных БПЛА различных типов.

Другие новости, которые могут вас заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева новости Украины ракетный удар ракета Кинжал Дрон Shahed-136
Реклама

Главное за день

Ещё
Атака "Кинжалов" на Киев: силы ПВО сбиты две ракеты и 32 ударных дрона

Атака "Кинжалов" на Киев: силы ПВО сбиты две ракеты и 32 ударных дрона

11:54Украина
РФ закупает компоненты для РЭБ из США и Европы: Ермак сделал громкое заявление

РФ закупает компоненты для РЭБ из США и Европы: Ермак сделал громкое заявление

11:34Украина
У РФ гигантские потери бронетехники: на востоке ВСУ "перемололи" 5 дивизий – ISW

У РФ гигантские потери бронетехники: на востоке ВСУ "перемололи" 5 дивизий – ISW

10:36Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Знак судьбы, который "нельзя игнорировать": что означают одинаковые цифры на часах

Знак судьбы, который "нельзя игнорировать": что означают одинаковые цифры на часах

Дата рождения указывает на магический дар каждого человека: как узнать свой

Дата рождения указывает на магический дар каждого человека: как узнать свой

Неожиданная польза кофе: ученые рассказали, как улучшить здоровье с помощью напитка

Неожиданная польза кофе: ученые рассказали, как улучшить здоровье с помощью напитка

Сильные ливни и грозы: многие области Украины будут "плавать" из-за непогоды

Сильные ливни и грозы: многие области Украины будут "плавать" из-за непогоды

Горят дома: россияне атаковали Украину Шахедами, есть первые "прилеты"

Горят дома: россияне атаковали Украину Шахедами, есть первые "прилеты"

Последние новости

11:55

Только чрезвычайно внимательный человек найдет 3 отличия: на загадку дается 16 секунд

11:54

Атака "Кинжалов" на Киев: силы ПВО сбиты две ракеты и 32 ударных дрона

11:43

Хитрый ход от хищников: как и почему ящерицы сбрасывают свой хвост - ответ ученых

11:34

Будет жесткий ответ: политолог сказал, чем и куда ударят США, если РФ применит "ядерку"

11:34

РФ закупает компоненты для РЭБ из США и Европы: Ермак сделал громкое заявление

Судьба войны будет решаться в 2025 году, Трамп способен преподнести сюрпризы – ЗолотаревСудьба войны будет решаться в 2025 году, Трамп способен преподнести сюрпризы – Золотарев
11:21

Стоимость выросла вдвое: в Украине взлетели цены на популярный овощ

11:21

Враг нацелился на важный город Донетчины: эксперт предупредил о плане оккупантов

10:53

Китайский гороскоп на завтра 8 октября: Лошадям - критика, Драконам - стресс

10:36

Никаких телефонов во время еды: ресторан Японии ввел интересный запрет - причина

Реклама
10:36

У РФ гигантские потери бронетехники: на востоке ВСУ "перемололи" 5 дивизий – ISW

10:25

Где по этикету должна сидеть девушка в такси - сзади или рядом с водителемВидео

10:19

"Шахеды" отвлекали внимание: детали утреннего удара "Кинжалами"

10:14

Гороскоп на завтра 8 октября: Близнецам - сумасшедший успех, Львам - важный звонок

10:10

Дочь путиниста Киркорова жестко высмеяла отца и опозорила на всю РФ

10:02

Одна из стран НАТО категорически высказалась против вступления Украины в Альянс

09:25

ВСУ поразили крупнейший нефтяной терминал в Феодосии: Генштаб раскрыл детали атаки

09:08

"Это делается элементарно": путинист Владимир Пресняков высказался о "разводе" сына Никиты

09:07

Как собака видит цвета: эксперты объяснили, почему для них мир не черно-белый

08:36

В Киеве прогремели взрывы: обломки ракеты упали в трех районах столицы

08:31

Россияне оккупировали Красногоровку: в DeepState рассказали, где продвинулся враг

Реклама
07:44

"Такт - либо есть, либо его нет": сын Назария Яремчука отреагировал на поступок Софии Ротару

07:32

Ночью РФ атаковала Киев около 15 БПЛА: все дроны сбиты

06:48

В Крыму прогремели взрывы: атакован НПЗ и аэродромы "Бельбек" и "Саки"Видео

06:07

Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата, а что делать Украине?мнение

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти собаку

04:07

Унитаз заблестит: способ удаления налета всего за 5 минут

03:15

ВСУ готовятся к наступлению россиян на Днепропетровскую область - OSINT-аналитик

02:30

Киану Ривз едва не разбился во время участия в автогонках

02:03

Демографический кризис: после войны в Украину могут приехать иностранцы: как их расселятВидео

01:30

Есть важный результат: командир подразделения ВСУ назвал цель операции на Курщине

00:02

В ближайшее время может быть массированный ракетный обстрел: в море выведены карабли

06 октября, воскресенье
23:16

Горят дома: россияне атаковали Украину Шахедами, есть первые "прилеты"

22:48

Раскрыта личность предполагаемого бойфренда Леси Никитюк - СМИ

22:31

Украина получила первые F-16 от Нидерландов - министр обороны страны

22:18

Зеленский сделал заявление о плане победы и дал поручение Сырскому

22:12

"Начинается новая эпоха": Олег Винник официально возвращается на сцену

21:07

Путь в НАТО с "потерей территорий": дипломат разнес идею и сделал заявление

21:06

Выгнали и в упор расстреляли: россияне жестоко казнили бойцов ВСУВидео

20:51

Тина Кароль дала первый комментарий про роман с молодым бизнесменомВидео

20:07

Ось зла хочет только войны, и время работает против Западамнение

Реклама
20:06

Войска РФ усиливаются на Донбассе: что происходит на самых сложных направлениях

20:01

Исторический матч со счетом 7:1: Украина стала призером на Чемпионате мира по футзалуВидео

19:36

Есть два сценария: каким будет контрнаступление ВСУ в 2025 году - Мусиенко

19:24

Сильные ливни и грозы: многие области Украины будут "плавать" из-за непогоды

19:00

Дата рождения указывает на магический дар каждого человека: как узнать свойВидео

18:22

Нападение на Николаса Карму: открыто уголовное производствоВидео

18:11

Как подорвать производство снарядов в России: майор ВСУ назвал способ

18:05

"Тонут в Днепре или под огнем ВСУ": РФ скрывает потери войск на юге - АТЕШ

17:35

Красота и молодость сохранятся на долгие годы: чем нужно умыться 7 октября

16:53

Трамп на встрече с Путиным задал ему вопрос об Украине: в США раскрыли детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять