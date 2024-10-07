"Шахеды" отвлекали внимание: детали утреннего удара "Кинжалами"

Коварную атаку врага силам ПВО удалось отработать, однако последствия есть.

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Враг особенно цинично выбрал время для атаки на столицу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Утром 7 октября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами "Кинжал". Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко поделился первыми деталями о последствиях вражеских ударов.

По его словам, оккупанты запустили одиночные дроны типа "Шахед" для отвлечения внимания и, скорее всего, корректировки следующих ударов "Кинжалами".

"ПВО работала. Воздушные Силы пусть сообщат результат работы ПВО. Могу сказать, что кое-что удалось отработать на отлично", - сказал Коваленко. видео дня

Руководитель ЦПД подчеркнул, что история об утренних ударах "Кинжалами", тогда когда люди едут на работу, когда дети идут в школу - это просто ненависть к нашей нации.

Кто такой Андрей Коваленко? Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Ракета "Кинжал" / Инфографика: Главред

Атаки врага на Украину - что известно

Агрессор Россия ежедневно наносит удары по украинским городам с воздуха. Так 6 октября российские оккупационные войска нанесли удары беспилотниками по Одессе. В результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура, возникли пожары.

Уже вечером того же дня враг повторно запустил дроны типа "Шахед". Украинские силы ПВО зафиксировали их как минимум в 6 областях, а впоследствии стало известно, что во время воздушной тревоги один из Шахедов ударил по частному дому в Сумской области.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в течение недели враг применил по Украине около 20 ракет различных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 400 ударных БПЛА различных типов.

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