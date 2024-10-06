Горят дома: россияне атаковали Украину Шахедами, есть первые "прилеты"

Воздушная тревога из-за атаки Шахедов объявлена во многих областях страны и столице.

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РФ атаковала Украину Шахедами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, depositphotos.com/ua

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Шахед. Во многих областях объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Враг осуществил запуск Шахедов с севера:

несколько групп БпЛА из Курской области направляются через Сумскую область на Полтавщину;

БпЛА из Харьковской области направляются на юг и заходят в Днепропетровскую область;

БпЛА на Полтавщине (Оржица) заходят в Черкасскую область западным курсом;

БпЛА с Черниговщины на Киевщину (на севере);

БпЛА с Сумщины приближается к границе с Черниговской областью.

РФ атаковала Украину Шахедами / фото: скриншот

Вражеские Шахеды также были зафиксированы в Житомирской области. Воздушную тревогу из-за атаки объявили и в Киеве.

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Также сообщалось о пуске крылатой ракеты. Российские оккупанты запустили ее через Черниговскую область в направлении Киевской.

РФ атаковала Украину Шахедами / фото: скриншот

Во время воздушной тревоги один из Шахедов ударил по частному дому. Это подтвердила Сумская МВА.

"Враг совершил очередное преступление против мирного населения! По информации Сумской МВА, на месте вражеского прилета работают все службы. Штаб по ликвидации последствий ожидает жителей завтра, 7 октября, с 9:00 в УВК 16. Жителям, чье жилье получило повреждения, обязательно с собой иметь паспорт, идентификационный номер и документы, удостоверяющие право собственности на дом", - говорится в сообщении.

По данным Кордон.Медиа, в результате попадания загорелись несколько домов. Предварительно - без жертв.

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