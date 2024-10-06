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Массированная атака дронов по Украине: в 11 областях прогремели сильные взрывы

Юлия Закрепа
6 октября 2024, 07:48
253
На столицу Украины российские дроны заходили волнами и с разных направлений.
Массированная атака дронов по Украине: в 11 областях прогремели сильные взрывы
РФ атаковала Украину дронами и ракетами / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, ua.depositphotos.com

В ночь на 6 октября 2024 года страна-агрессор Россия массированно запустила по Украине беспилотники. В Воздушных силах ВСУ также предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

В мониторинговых Telegram-каналах сообщили, что в ряде украинских регионов объявили воздушную тревогу - работали силы ПВО. Взрывы прогремели в Одессе, Харькове, Киевской, Запорожской, Херсонской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой областях, Полтавском районе и в пригороде Киева.

Также известно, что по состоянию на 06:00, 6 октября, Россия вывела в Черное море два корабля. Оба судна являются носителями "Калибров" с общим залпом до 8 ракет.

видео дня

Взрывы в Киеве

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что этой ночью враг в очередной раз применил против Киева свои беспилотники. На столицу Украины российские дроны заходили волнами и с разных направлений.

"Воздушная тревога в городе объявлялась трижды и суммарно длилась более 5 часов. Силами и средствами ПВО все российские БПЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены. Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших", - отметил Попко.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о дроне Shahed / Инфографика: Главред

Взрывы в Одессе

Вечером 5 октября российские войска осуществили очередной пуск дронов-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины - под вражеским ударом оказалась Одесса.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также рекомендовал горожанам искать безопасные места, поскольку дроны изменили курс на город. В 23:11 в городе прогремели взрывы. Вскоре Труханов сообщил об опасности ударных беспилотников для Приморского района и Аркадии.

Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе

  1. Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените обстановку вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов.
  2. Найдите укрытие и переждите атаку.
  3. Если укрытие далеко, соблюдайте правило "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.

Атака РФ по Украине - последние новости

Напомним, что 1 октября РФ атаковала Украину десятками ударных БпЛА. Подразделения Воздушных сил сбили 29 из 32 ударных БпЛА страны-агрессора РФ. Взрывы раздавались в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.

Украина оказалась под атакой Шахедов. Первые дроны залетели с южного направления и через Сумскую область. В Сумской области прогремел мощный взрыв. В местной ОВА отметили, что враг ударил БПЛА типа "Герань-2" по Сумской общине. В результате атаки ранены 8 человек.

30 сентября в Киеве прогремела серия взрывов. Мониторинговые паблики сообщали, что вокруг Киева было зафиксировано около 10 "Шахедов". На Киев барражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям. Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны обезвредили.

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