Массированная атака дронов по Украине: в 11 областях прогремели сильные взрывы

В ночь на 6 октября 2024 года страна-агрессор Россия массированно запустила по Украине беспилотники. В Воздушных силах ВСУ также предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
В мониторинговых Telegram-каналах сообщили, что в ряде украинских регионов объявили воздушную тревогу - работали силы ПВО. Взрывы прогремели в Одессе, Харькове, Киевской, Запорожской, Херсонской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой областях, Полтавском районе и в пригороде Киева.
Также известно, что по состоянию на 06:00, 6 октября, Россия вывела в Черное море два корабля. Оба судна являются носителями "Калибров" с общим залпом до 8 ракет.
Взрывы в Киеве
Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что этой ночью враг в очередной раз применил против Киева свои беспилотники. На столицу Украины российские дроны заходили волнами и с разных направлений.
"Воздушная тревога в городе объявлялась трижды и суммарно длилась более 5 часов. Силами и средствами ПВО все российские БПЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены. Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших", - отметил Попко.
Взрывы в Одессе
Вечером 5 октября российские войска осуществили очередной пуск дронов-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины - под вражеским ударом оказалась Одесса.
Мэр Одессы Геннадий Труханов также рекомендовал горожанам искать безопасные места, поскольку дроны изменили курс на город. В 23:11 в городе прогремели взрывы. Вскоре Труханов сообщил об опасности ударных беспилотников для Приморского района и Аркадии.
Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе
- Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените обстановку вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов.
- Найдите укрытие и переждите атаку.
- Если укрытие далеко, соблюдайте правило "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.
Атака РФ по Украине - последние новости
Напомним, что 1 октября РФ атаковала Украину десятками ударных БпЛА. Подразделения Воздушных сил сбили 29 из 32 ударных БпЛА страны-агрессора РФ. Взрывы раздавались в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.
Украина оказалась под атакой Шахедов. Первые дроны залетели с южного направления и через Сумскую область. В Сумской области прогремел мощный взрыв. В местной ОВА отметили, что враг ударил БПЛА типа "Герань-2" по Сумской общине. В результате атаки ранены 8 человек.
30 сентября в Киеве прогремела серия взрывов. Мониторинговые паблики сообщали, что вокруг Киева было зафиксировано около 10 "Шахедов". На Киев барражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям. Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны обезвредили.
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