Карма действует: казнивший украинских бойцов в Волчанске россиянин – в плену ВСУ

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны оккупантами РФ, сообщили в прокуратуре.

https://glavred.info/ukraine/karma-deystvuet-kaznivshiy-ukrainskih-boycov-v-volchanske-rossiyanin-v-plenu-vsu-10602725.html Ссылка скопирована

В Волчанске россияне казнили украинских пленных / Коллаж: Главред, фото: АрміяInform

Военный страны-агрессора РФ, который подозревается в казни на территории агрегатного завода в городе Волчанске Харьковской области четверых украинских военных летом 2024 года, попал в плен Вооруженных сил Украины.

Как заявил глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, прокурорами уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством четырех военнопленных - военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которых российские военные по приказу командования летом 2024 года казнили на территории агрегатного завода в городе Волчанске.

"Указанные факты документируются благодаря сотрудничеству с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины", - отметил Фильчаков

видео дня

Поводом для начала расследования были допросы военнопленных россиян, в процессе которых и получены показания о совершении указанного преступления.

"Конечно, расследование таких преступлений имеет свои трудности, особенно из-за боевых действий, затрудняющих доступ к месту событий. Однако этот случай является уникальным, поскольку лицо, которое может стать подозреваемым в указанном производстве, также находится в украинском плену", - добавил Фильчаков.

Это открывает возможность не использовать процедуру заочного производства (in absentia), а провести справедливый судебный процесс и вынести приговор с реальным исполнением наказания. В случае доказательства вины подозреваемого он может быть приговорен к пожизненному лишению свободы.

Волчанский агрегатный завод - что о нем известно Волчанский агрегатный завод — промышленное предприятие в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области. Завод являлся градообразующим предприятием города. По состоянию на начало 2013 года завод являлся одним из крупнейших действующих машиностроительных предприятий Харьковской области. В 2013 году завод освоил производство главных цилиндров выключения сцепления для грузовых автомашин МАЗ и КамАЗ и в январе 2014 года начал их поставки ОАО "КамАЗ" (Казань) и РУП "МТЗ". 4 декабря 2013 года завод получил право на экспорт продукции военного назначения. В марте 2014 года Волчанский агрегатный завод и ГП "Антонов" завершили совместную разработку электромагнитного тормоза ЭМТ-1 для самолёта Ан-178.

Ранее сообщалось, что оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ. Российские оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных в Крынках на Херсонщине.

Как сообщалось ранее, оккупанты расстреляли двоих украинских военнопленных. Российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов после того, как они попали в плен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли пленных украинских десантников. Оккупанты РФ поставили троих бойцов ВСУ на колени и расстреляли практически в упор.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред