Карма действует: казнивший украинских бойцов в Волчанске россиянин – в плену ВСУ

Военный страны-агрессора РФ, который подозревается в казни на территории агрегатного завода в городе Волчанске Харьковской области четверых украинских военных летом 2024 года, попал в плен Вооруженных сил Украины.
Как заявил глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, прокурорами уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством четырех военнопленных - военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которых российские военные по приказу командования летом 2024 года казнили на территории агрегатного завода в городе Волчанске.
"Указанные факты документируются благодаря сотрудничеству с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины", - отметил Фильчаков
Поводом для начала расследования были допросы военнопленных россиян, в процессе которых и получены показания о совершении указанного преступления.
"Конечно, расследование таких преступлений имеет свои трудности, особенно из-за боевых действий, затрудняющих доступ к месту событий. Однако этот случай является уникальным, поскольку лицо, которое может стать подозреваемым в указанном производстве, также находится в украинском плену", - добавил Фильчаков.
Это открывает возможность не использовать процедуру заочного производства (in absentia), а провести справедливый судебный процесс и вынести приговор с реальным исполнением наказания. В случае доказательства вины подозреваемого он может быть приговорен к пожизненному лишению свободы.
Волчанский агрегатный завод - что о нем известно
Волчанский агрегатный завод — промышленное предприятие в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области.
Завод являлся градообразующим предприятием города.
По состоянию на начало 2013 года завод являлся одним из крупнейших действующих машиностроительных предприятий Харьковской области.
В 2013 году завод освоил производство главных цилиндров выключения сцепления для грузовых автомашин МАЗ и КамАЗ и в январе 2014 года начал их поставки ОАО "КамАЗ" (Казань) и РУП "МТЗ".
4 декабря 2013 года завод получил право на экспорт продукции военного назначения.
В марте 2014 года Волчанский агрегатный завод и ГП "Антонов" завершили совместную разработку электромагнитного тормоза ЭМТ-1 для самолёта Ан-178.
Ранее сообщалось, что оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ. Российские оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных в Крынках на Херсонщине.
Как сообщалось ранее, оккупанты расстреляли двоих украинских военнопленных. Российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов после того, как они попали в плен.
Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли пленных украинских десантников. Оккупанты РФ поставили троих бойцов ВСУ на колени и расстреляли практически в упор.
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