Оккупанты расстреляли двоих украинских военнопленных – Сухопутные войска ВСУ

В зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных.
Об этом идет речь в сообщении Сухопутных войск ВСУ в Telegram.
"Сегодня утром в полосе ответственности ОСГВ "Хортица" россияне в очередной раз показали свое отношение к МГП (международное гуманитарное право – ред.), расстреляв двух украинских военнопленных", - сказано в сообщении.
Внимание! Видео не предназначено для просмотра несовершеннолетними и лицами с неустойчивой психикой.
Кадры расстрела россиянами пленных бойцов ВСУ можно посмотреть по этой ссылке.
Ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли пленных украинских десантников. Оккупанты РФ поставили троих бойцов ВСУ на колени и расстреляли практически в упор.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с украинским защитником, который попал в плен. На кадрах видно, как он курит сигарету и говорит "Слава Украине". В этот момент оккупанты начинают его жестоко расстреливать. Военный погиб на месте.
СБУ официально подтвердила имя Героя. Им является Александр Мациевский.
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