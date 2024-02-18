Оккупанты расстреляли двоих украинских военнопленных – Сухопутные войска ВСУ

Российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов после того, как они попали в плен.

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Оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: vv.gov.ua, Facebook, УНИАН

В зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных.

Об этом идет речь в сообщении Сухопутных войск ВСУ в Telegram.

"Сегодня утром в полосе ответственности ОСГВ "Хортица" россияне в очередной раз показали свое отношение к МГП (международное гуманитарное право – ред.), расстреляв двух украинских военнопленных", - сказано в сообщении.

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Внимание! Видео не предназначено для просмотра несовершеннолетними и лицами с неустойчивой психикой.

Кадры расстрела россиянами пленных бойцов ВСУ можно посмотреть по этой ссылке.

Ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли пленных украинских десантников. Оккупанты РФ поставили троих бойцов ВСУ на колени и расстреляли практически в упор.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с украинским защитником, который попал в плен. На кадрах видно, как он курит сигарету и говорит "Слава Украине". В этот момент оккупанты начинают его жестоко расстреливать. Военный погиб на месте.

СБУ официально подтвердила имя Героя. Им является Александр Мациевский.

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