Вспомнил 'дружбу': Фицо цинично будет убеждать Украину продолжить транзит газа из РФ

Фицо не исключает проблем с поставками газа в Словакию, который она получает транзитом через Украину, с начала 2025 года.

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Фицо будет убеждать Киев сохранить транзит российского газа в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, "Укртрансгаз", facebook.com/robertficosk

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо будет убеждать Киев продлить транзит российского газа через Украину после 2024 года, когда закончится срок действия соглашения с "Газпромом". Это решение якобы будет выгодным как Словакии, так и Украине. Об этом Фицо заявил в дискуссионной программе STVR Sobotné dialogy, пишет Aktuality.

Фицо отметил, что в начале следующего года возникнут проблемы с поставками нефти и газа через Украину в Словакию. На межправительственной встрече, запланированной на 7 октября, он будет убеждать Киев сохранить транзит.

"Мы будем убеждать украинских партнеров использовать их энергетическую инфраструктуру для импорта газа и нефти в Европу... Если она (Украина) хочет сохранить эту инфраструктуру, ее нужно использовать", - сказал Фицо. видео дня

Премьер Словакии также заявил, что его страна поддерживает евроинтеграцию Украины и надеется на дальнейшие дружественные шаги с ее стороны.

"От этого выиграли бы и Словакия, и Украина, ведь за транзит платится плата", - утверждает Фицо.

В то же время, обсуждая вопрос "сохранения транзита", Фицо избежал прямого упоминания о российском газе.

Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

Украина перекрыла Словакии и Венгрии транзит нефти из России - что известно

Напомним, Украина прекратила транзит российской нефти в Словакию и Венгрию из-за санкций, принятых Советом национальной безопасности и обороны Украины против российской компании "Лукойл" в июне. Это решение коснулось южной ветки нефтепровода "Дружба", проходящей через украинскую территорию.

В ответ Словакия и Венгрия выразили недовольство, пригрозив арбитражем и возможным срывом соглашений с Евросоюзом. Правительство Словакии, в частности, заявило о возможном прекращении поставок дизельного топлива Украине.

Словацкое руководство в лице президента Петра Пеллегрини и министра обороны Роберта Калиняка выступило с угрозами в адрес Киева, предостерегая Украину о "значительных рисках" такого решения. Пеллегрини даже допустил возможность крайних мер в ответ на эти действия Украины.

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