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Премьеру Словакии прислали конверт с пулей: что известно о "послании" Фицо

Руслана Заклинская
25 сентября 2024, 17:16
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В правительственную канцелярию поступил подозрительный конверт, адресованный Роберту Фицо.
Премьеру Словакии прислали конверт с пулей: что известно о 'послании' Фицо
Роберт Фицо получил опасный "подарок" / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/robertficosk, pixabay.com

В среду, 25 сентября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил подозрительный конверт. Внутри конверта была пуля. Об этом сообщило словацкое издание Aktuality.

В правительстве подтвердили, что утром в канцелярию премьера поступил подозрительный конверт.

"Мы можем подтвердить, что конверт с пулей, адресованный премьер-министру Словакии, сегодня был доставлен в правительственную канцелярию", - сообщили в пресс-службе правительства Словакии.

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Как отметило издание, почту, адресованную премьер-министру Словакии, проверяют сотрудники Управления по охране конституционных должностных лиц и дипломатических миссий. Их внимание привлек внешний вид конверта, а рентгеновская проверка показала, что в нем есть "заряд".

Представитель полиции Братиславы Михал Зейфф заявил, что сейчас правоохранители занимаются делом.

Кто такой Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия.

В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.

Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

Покушение на Роберта Фицо в мае 2024 года - что известно

Напомним, что 15 мая на Роберта Фицо было совершено покушение после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Премьер получил множественные ранения, которые угрожали его жизни.

Операция прошла успешно, и по словам вице-премьера Томаша Тарабы, жизни Фицо больше ничего не угрожало. Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток заявил, что полиция рассматривает только одну версию инцидента - покушение на убийство.

Позже обвинение было предъявлено 71-летнему Юраю Цинтули, которого подозревают в нападении на премьера. В случае доказательства вины ему грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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