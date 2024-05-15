Чем известен премьер Словакии Роберт Фицо, на которого совершили покушение

В среду днем, 15 мая, неизвестный сделал несколько выстрелов в премьера Словакии Роберта Фицо во время выездного заседания правительства. Фицо нередко обвиняют в пророссийской антиукраинской позиции, чего политик не скрывает.
Кто такой Роберт Фицо и какая его позиция по российско-украинской войне - читайте в материале Главреда.
Словакия отклонилась от курса помощи Украине
С первых дней своего премьерства Роберт Фицо угрожал "тормознуть" выделение военной помощи Украине. До его избрания страна активно помогала ВСУ технологиями и боеприпасами.
"Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата", - высказывался Фицо.
Новоназначенный правительственный глава свое "обещание" сдержал - после его прихода Братислава не только остановила передачу любой военной помощи, но и вместе с Венгрией начала саботировать помощь Украине от ЕС.
С тех пор призывавшие к миру любой ценой заявления, обрели новый оттенок - иногда оскорблений в сторону Украины и граждан, поддерживающих Украину. Например, премьер Словакии называл войну "замороженным конфликтом", постоянно утверждал, что Украине с имеющимися средствами не выиграть бои и не вернуть Крым.
24 января Роберт Фицо посетил Украину, правда - дальше Ужгорода ехать отказался. Там и встретился с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.
Также следует учитывать, что правительство Словакии заблокировало выделение пакета военной помощи Украине на 40,3 млн евро.
Правительство Фицо блокирует Украине будущее в ЕС и НАТО
Роберт Фицо вслед за своим венгерским коллегой Орбаном высказался против евроинтеграции Украины, а также неоднократно пугал страшилками вроде "третьей мировой" в случае ввода войск НАТО в Украину или вступления Украины в НАТО.
Фицо против антироссийских санкций
Словацкий премьер регулярно напоминал общественности, что не поддерживает санкции против России, так как они якобы бьют по кошельку самих жителей Словакии. К слову, такую же "песню" пел другой "друг Путина" - Виктор Орбан.
Гибридные атаки России на ЕС
Иностранные разведки предполагают, что Россия начинает серию мощных гибридных атак на европейские страны, чтобы подорвать позицию по войне в Украине и дальнейшую помощь ВСУ.
Полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант предполагает, что среди рассматриваемых Москвой вариантов - кибератаки на важную инфраструктуру и нарушение логистики.
Все это происходит накануне выборов в Европарламент.
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