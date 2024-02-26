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Фицо мерещатся планы НАТО и ЕС разместить в Украине войска

Яна Ставская
26 февраля 2024, 16:42
Словацкий премьер неоднократно подтверждал своими заявлениями, что симпатизирует нынешнему кремлевскому правительству.
Фицо мерещатся планы НАТО и ЕС разместить в Украине войска
Фицо сделал новое скандальное заявление / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Пророссийский премьер Словакии Роберт Фицо на фоне инициированного Эммануэлем Макроном "украинского" саммита в Париже выдал заявление, что страны-участницы НАТО готовы ввести в Украину свои войска.

Словацкого премьера цитирует издание Pravda. По его словам, решение может быть принято после подписания двухстороннего соглашения между НАТО и Украиной. Свое громкое заявление глава правительства не подкрепил никакими доказательствами, сославшись на "засекреченные материалы".

"Мы никогда не подадим предложение одобрить присутствие словацких военных в Украине в рамках двустороннего соглашения. Ни один солдат из Словакии не поедет в Украину", - сказал Фицо.

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Затем Фицо снова повторил, что Словакия не будет поставлять Украине оружия, и пожаловался на Европу, так как во всех заключенных с Украиной договорах якобы нет слова "мир" - только "война".

Что нужно знать об украинском саммите в Париже?

Президент Франции Эммануэль Макрон принимает ряд европейских лидеров и представителей правительства для встречи по Украине в Париже 26 февраля, сообщает Reuters.

"Через два года после начала вторжения в Украину эта рабочая встреча станет возможностью изучить пути усиления сотрудничества между партнерами в поддержку Украины", – сообщили в Елисейском дворце.

Французские официальные лица говорят, что Макрон полон решимости послать Москве сообщение о том, что в Европе нет "усталости от Украины", несмотря на опасения относительно дальнейшей поддержки США.

Фицо симпатизирует России

Сразу же после возвращения в кабинет премьера Словакии Роберт Фицо вернулся к пророссийской повестке, неоднократно подчеркивая, что его страна не будет поставлять Украине оружие.

До этого Словакия занималась передачами ВСУ боеприпасов и советских средств ПВО.

Сам Фицо также попадал в скандалы из-за антиукраинских заявлений, пытаясь усадить Украину за стол переговоров с агрессором на условиях Кремля. Вместе с венгерским премьером Виктором Орбаном он саботировал европейские инициативы по финансовому ограничению России из-за развязанной войны против Украины.

24 января Роберт Фицо посетил Украину, правда - дальше Ужгорода ехать отказался. Там и встретился с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.

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НАТО новости Словакии Фицо Эммануэль Макрон Роберт Фицо
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