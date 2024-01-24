Скандальный премьер Словакии Фицо прибыл в Украину: все подробности

Шмыгаль 24 января провел встречу со своим словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде.

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Шмыгаль и Фицо / Коллаж Главред, скриншот с видео Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утром 24 января проводит встречу со своим словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде.

"Сегодня в Ужгороде проводим встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. На повестке дня – наши двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив. Рассчитываем на конструктивный и практический диалог", — написал премьер-министр Украины в Telegram.

О чем договорились

Как сообщил Денис Шмыгаль, на повестке дня – двусторонние отношения страны и поддержка европейских инициатив.

видео дня

"Несмотря на разногласия, мы намерены сформировать с Правительством Словакии политику "нового прагматизма", которая принесет пользу обоим государствам. Уверен, что сегодняшняя встреча с премьером Робертом Фицо откроет новую страницу в наших отношениях", — отметил премьер.

Позднее премьер Украины Шмыгаля заявил, что встреча завершилась и рассказал об итогах.

Он сообщил, что со своим коллегой пришли к согласию по ряду вопросов и имеют конкретные договоренности:

Правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса.

Страны будут сотрудничать в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для строительства оборонных рубежей.

Словакия поддержит программу Ukraine Facility, предусматривающую выделение Украине €50 млрд со стороны ЕС.

Премьер Фицо заверил в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.

Смотрите видео, как Фицо прибыл в Украину

Фицо в Украине / скриншот

Что говорит Фицо относительно войны в Украине

20 января стало известно о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретится с пророссийским премьером Словакии. По словам пророссийского премьера Словакии, он приедет в Украину с гуманитарной помощью. На встрече Фицо планирует сообщить, что Словачинна не будет оказывать военную помощь Украине.

Пророссийский премьер Словакии заявил, что он против членства Украины в НАТО, поскольку, по его мнению, это может привести к Третьей мировой войне. Фицо указал, что будет сопротивляться этому решению, пока будет влиять на политическую сцену страны, и готов использовать свое право вето.

Кроме этого, Фицо утверждает, что вторжение России является адекватной реакцией на давление Украины относительно вступления в НАТО. Он также заявил, что западные санкции и поддержка Украины не приведут к уничтожению России и не помогут завершить войну.

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