'Пустая трата денег': пророссийский премьер Словакии 'проехался' по Украине

Словацкий лидер не поддерживает стратегию Запада в поддержке Украины и хочет нормализации отношений с Россией.

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Премьер-министр Словакии не поддерживает стратегию Запада по войне России против Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис Президента

Премьер-министр Словакии и друг Путина Роберт Фицо раскритиковал подход Запада к войне в Украине. Он утверждает, что наступление России было адекватной реакцией, а Украина неспособна на полноценное контрнаступление. Об этом он написал в колонке для словацкого издания Pravda.

"Россия отреагировала на ситуацию с безопасностью и давление Украины относительно вступления в НАТО, нарушив международное право, применив военную силу без международного мандата. Крупные страны часто так делают", - заявил Фицо.

Он утверждает, что западные страны ошибаются, надеясь, что уничтожения России можно достичь через санкции и поддержку Украины. По его мнению такой подход лишь укрепляет позицию России и не приведет к урегулированию войны.

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"Запад воспользуется нарушением Россией международного права, будет поставлять Украине кучу оружия, миллиарды долларов, нагружать Россию массированными санкциями, атаковать основные российские минеральные ресурсы и до последнего ждать, что украинский солдат принесет ему голову русского медведя на тарелочке в виде истощенной в военном плане, экономически разрушенной, международно изолированной и внутренне политически подорванной России", - написал премьер-министр.

По мнению Фицо, стратегия Запада, сосредоточенная на обеспечении украинских сил оружием и финансами, будто бы не имеет перспектив на успех. Однако он считает, что оружие и деньги еще некоторое время будут поступать в Украину – "но безрезультатно".

"Буквально шокирует то, как Запад неоднократно ошибался в оценке ситуации в России. Факты неумолимы... Украина не способна на полноценное военное контрнаступление, она стала полностью зависимой от финансовой помощи Запада с непредсказуемыми последствиями для украинцев в ближайшие годы", - заявил Фицо.

Словацкий премьер хочет нормализации отношений с Россией, ведь как премьер-министр Словацкой Республики, он "не хочет распространять враждебность ни к одной стране мира, а также желает постепенной стандартизации отношений между странами-членами ЕС и Россией".

"Очевидно, что пустая трата человеческих ресурсов и денег и течение времени не ухудшит переговорную позицию России, а наоборот, усилит ее, ведь через несколько лет международное сообщество также начнет организовывать отступление, глядя на реальность", – считает Фицо.

Кроме этого, Фицо призвал к мирному решению вооруженного противостояния между странами. Он заявил, что "всем абсолютно ясно", что кризис в Украине не может разрешиться военным путем.

"Если я чего-то и желаю, так это чтобы славяне перестали воевать друг с другом по геополитическим причинам, как с американской, так и с российской стороны", - написал Фицо.

Позиция Фицо относительно войны в Украине

Как сообщал Главред, премьер-министр Словакии заявил, что даже со всей западной поддержкой Украина не сможет одержать победу над Россией на поле боя. Фицо критикует потенциальное контрнаступление ВСУ и считает, что Украина не имеет достаточных ресурсов для военного решения конфликта.

Также Фицо протестует против членства Украины в НАТО, заявляя, что он воспользуется правом вето, чтобы предотвратить это решение. Он считает, что вступление Украины может вызвать Третью мировую войну.

Напомним, Словакия решила прекратить оказание военной помощи Украине из своих ресурсов. Страна предпочла модернизацию своих вооруженных сил.

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