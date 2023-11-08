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Патронов не будет: правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине

Юрий Берендий
8 ноября 2023, 17:52
Правительство Словачины заблокировало очередной пакет помощи для Украины в размере 40 миллионов евро.
Патронов не будет: правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине
Правительство Словакии заблокировало военную помощь для Украины / коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Новое правительство премьера Словакии Роберта Фицо не принял предложение бывшего Министерства обороны страны относительно четырнадцатого пакета военной помощи для Украины, который составлял более 40 миллионов евро. Об этом сообщает новость на портале TASR.

"Военная помощь должна была состоять из четырех миллионов единиц патронов калибра 7,62 мм, 5172 единиц крупнокалиберных боеприпасов для пушек калибра 125 мм, 140 ракет для системы противовоздушной обороны "Куб", восьми минометов и 1200 мин", - говорится в сообщении. агенства.

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Также отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ Словакия предоставила Украине тринадцать пакетов военной помощи на общую сумму 671 миллион евро.

Важно отметить, что вероятно, речь идет о пакете помощи, против предоставления которого выступила президент Словакии Зузана Чапутова, поскольку это предложение появилось после парламентских выборов.

Мартин Стрижинец, пресс-секретарь Зузаны Чапутовой, пояснил, что она таким образом выражает уважение к результатам демократических выборов, на которых победитель из Smer-SD обещал своим избирателям "не предоставлять ни одного патрона Украине".

Международная помощь Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект о передаче российских конфискованных активов Украине.

Также, министр обороны Франции, Себастьян Лекорню, объявил намерение оказать дополнительную помощь Украине, включая выделение 200 миллионов евро для поддержки закупки французской военной техники Украиной через Фонд поддержки Украины.

С тем, сенаторы от Демократической партии в Сенате США приняли участие попытки республиканцев получить быстрое утверждение законопроекта, который предусматривал бы оказание неотложной помощи Израилю. Этот законопроект был одобрен Палатой представителей на прошлой неделе, но он не содержал обязательной помощи Украине в ее борьбе с Россией.

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