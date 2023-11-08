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Мы не должны отворачиваться от конфликта: Франция выделит Украине ещё 200 млн

Елизавета Бельмас
8 ноября 2023, 12:13
Министр обороны Франции сообщил о решении увеличить помощь украинской армии.
Франция выделит Украине ещё 200 млн
Франция выделит Украине ещё 200 млн / коллаж: Главред, фото: Офис Президента, pexels

Во вторник, 7 ноября, во время выступления перед Национальным собранием министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о решении выделить дополнительную помощь Украине. В частности, 200 миллионов евро будут выделены на то, чтобы украинская армия продолжила закупку французской техники, отправят их в фонд поддержки Украины.

По словам Лекорню, корректировка кредитов на текущий 2023 год возможна благодаря запланированному финансовому законопроекту, сообщают во Franceinfo.

Также министр обороны заявил перед собранием, что голосование за поправку, которая открыла возможность предоставления 200 миллионов евро помощи, поможет Франции начать новую стратегию приобретения техники для украинской армии.

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Расскрывая подробности о закладывании бюджета Министерства обороны на 2024 год, который планируется увеличить на 7,5 % (3,3 миллиарда евро), Лекорню добавил:

Война в Украине - это конлфикт, от которого мы не должны отворачиваться. Отвлекаться.

Напомним, вчера, 7 ноября, демократы в Сенате США заблокировали усилия республиканцев получить быстрое одобрение законопроекта об оказании помощи Израилю, который не предусматривает помощи в войне Украины против России.

Также в Словакии победу на выборах одержала партия бывшего премьер-министра Роберта Фицо, известного своими пророссийскими взглядами. Вследствие этого правительство Словакии прекратило предоставление военной помощи Украине.

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война в Украине Франция военная помощь новости Франции
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