В США просят Конгресс выделить почти 12 млрд долларов на помощь Украине

Без этого Украина теряет и финансирование, и структуру, и реформы, которые приносит программа МВФ".

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Конгресс может предоставить Украине 11,8 $ млрд бюджетной поддержки / Коллаж: Главред, фото: Посольство Украины в США, УНИАН

Руководители Пентагона, Госдепа и Минфина США написали совместное письмо с просьбой к Конгрессу поддержать прямую бюджетную помощь Украине в 11,8 миллиарда долларов. Финансирование предусмотрено в дополнительном пакете национальной безопасности президента Байдена.

В общем письме Министр финансов Джанет Йеллен, министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен и администратор USAID Саманта Пауэр заявили, что прямая бюджетная поддержка Украины неразрывно связана с успехом государства на поле боя в противостоянии незаконному вторжению России.

"Экономическая война России, включая атаки на украинский экспорт зерна и энергетическую инфраструктуру, является неотъемлемой частью ее незаконной стратегии вторжения. Если Россия сможет уничтожить экономику Украины, она разобьет украинское государство настолько, что оно не сможет защищаться на поле боя. Эта агрессия является не только экзистенциальной угрозой для Украины, но и угрозой глобальным демократиям и нашей собственной экономической и национальной безопасности", - отметили чиновники. видео дня

В письме говорится, что это финансирование обеспечивается беспрецедентным уровнем надежного контроля и прозрачности, а также значительной бюджетной поддержкой со стороны Европейского Союза, других партнеров G7 и Международного валютного фонда. Также Йеллен, Остин, Блинкен и Пауэр отметили, что Канада и ЕС сейчас выделяют Украине больше помощи в процентном соотношении к своему ВВП, чем Соединенные Штаты в этом году. В запросе правительства США к Конгрессу говорится, что в 2024 году три четверти экономической поддержки Украины будут поступать из других источников, кроме Соединенных Штатов.

В то же время чиновники подчеркнули, что прямая бюджетная поддержка США на запрашиваемом уровне необходима, чтобы сохранить доступ Украины к финансированию МВФ в размере 15,6 миллиарда долларов. Без этого Украина теряет и финансирование, и структуру, и реформы, которые приносит программа МВФ..

Чиновники также отметили, что "успешная Украина продемонстрирует решимость Соединенных Штатов и их партнеров защитить территориальный суверенитет и основные свободы демократических стран от авторитарной агрессии" и также "создаст новые экономические возможности для народа Украины и ее партнеров, которые поддерживают их против насильственного вторжения России".

Напомним, что США тайно передали Украине мощную штурмовую машину. О тайной передаче новой техники ВСУ стоимостью четыре миллиона долларов говорится в сообщении издания Forbes

США объявили о новом пакете помощи Украине на почти $500 млн. В сумму 125 млн долларов заложена передача Украине боеприпасов, которые есть в наличии Министерства обороны США, а еще 300 млн долларов.

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