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"Украина справилась с "домашним заданием": эксперт дал прогноз на вступление Украины в ЕС

Юлия Закрепа
6 ноября 2023, 11:06
Поэтому в дальнейшей евроинтеграции Украины главным вызовом будет не война, а наша способность продолжать реформы.
'Украина справилась с 'домашним заданием': эксперт дал прогноз на вступление Украины в ЕС
Фесенко рассказал о вступлении Украины в ЕС / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего недавнего визита в Киев подтвердила, что Украина близка к началу переговоров о вступлении в Евросоюз. Политолог Владимир Фесенко считает, что позитивные прогнозы относительно начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз сбудутся.

"Урсула фон дер Ляйен уже не впервые приезжает в Киев. В большой степени именно первый визит в Киев совместно с Жозепом Боррелем в апреле 2022 года повлиял на личную симпатию главы Еврокомиссии к нашему государству и сыграл важную роль в получении статуса кандидата в члены ЕС", - рассказал Фесенко для 24 канала.

По словам политолога, Украина справилась с "домашним заданием", которое поставил нам Евросоюз для получения кандидатского статуса. Именно на этих реформах базируется предыдущие позитивные ожидания относительно переговоров о вступлении Украины.

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"У многих других стран путь от получения статуса кандидата до начала переговоров был значительно длиннее, чем один год. Иногда на этом пути Украина получает авансы, но в целом своими действиями мы подтверждаем свою способность к европейско-ориентированным преобразованиям", - отметил эксперт.

Фесенко пояснил, что для успеха в переговорах о вступлении Украине необходимо заручиться и поддержкой Венгрии и Словакии, которые недавно достаточно остро высказывались против помощи Киеву и пытаются блокировать 50-миллиардный пакет помощи ЕС, рассчитанный на четыре года.

Украину ждут непростые дискуссии по согласованию работы украинских компаний на рынке ЕС. Это свидетельствуют последние примеры с "зерновым кризисом" и протестами польских перевозчиков на границе.

После начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, нам не сразу удастся быстро пройти этот путь. Вероятнее всего, что он займет несколько лет, ведь количество реформ, которых потребует Брюссель от Киева, увеличится в разы.

Фесенко также добавил, что война в Украине не является препятствием для вступления в ЕС. Если бы это было незыблемым аргументом, Евросоюз бы даже не решился предоставлять на статус кандидата.

Поэтому в дальнейшей евроинтеграции Украины главным вызовом будет не война, а наша способность продолжать реформы.

Напомним, что Урсула фон дер Ляйен оценила прогресс Украины на пути в ЕС. Украина достигла значительных успехов во время внедрения реформ, необходимых для начала переговоров по вступлению в Европейский союз.

Зеленский сделал важное заявление относительно вступления Украины в ЕС. Также стала известна дата, когда Еврокомиссия может одобрить старт переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

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Евросоюз война в Украине
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