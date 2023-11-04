'Мы поражены': Урсула фон дер Ляйен оценила прогресс Украины на пути в ЕС

Украина достигла значительных успехов во время внедрения реформ, необходимых для начала переговоров по вступлению в Европейский союз.

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Глава Еврокомиссии поражена прогрессом Украины на пути к интеграции в ЕС / коллаж: Главред, фото: twitter.com Урсула фон дер Лейен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина достигла значительного прогресса на пути к членству в Евросоюзе и на следующей неделе Еврокомиссия подаст отчет о расширении. Это заявление она сделала на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в субботу, 4 ноября.

"Я должна сказать, что вы достигли замечательного прогресса. Мы на следующей неделе это подтвердим, когда комиссия представит свой отчет о расширении", - сказала она.

Урсула фон дер Ляйен также выразила впечатление от реформ, которые Украина провела в разгар войны. В своем сообщении в соцсети X (Twitter) она обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, выразив уверенность, что Украина сможет завершить эти реформы очень скоро. Также она заявила, что если это удастся, страна сможет достичь своей амбициозной цели.

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"Уважаемый Президент, мы поражены реформами, которые Украина сделала в разгар войны. Я уверена, что вскоре вы сможете завершить важные реформы. Если это произойдет, Украина может достичь своей амбициозной цели", - сказала Урсула фон дер Ляйен

По ее мнению, Украина находится в процессе завершения крупных реформ.

Визит главы Еврокомиссии в Украину

Напомним, 4 ноября, в Киев прибыла Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии. Она выступила в Верховной Раде Украины. Этот визит свидетельствует о положительной оценке прогресса Украины в реформах, необходимых для ее приближения к членству в Европейском Союзе.

Также, во время пресс-конференции Владимир Зеленский высказал свое мнение относительно ситуации на фронте и опроверг утверждения, что она является патовой для Украины, реагируя на статью в журнале The Economist. Зеленский заверил, что Украина продолжает совершенствовать свою линию обороны и укреплять позиции на фронте.

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