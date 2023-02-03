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Путин совершил две массивные стратегические ошибки в войне против Украины – глава Еврокомиссии

3 февраля 2023, 17:10
Диктатор РФ недооценил как готовность украинцев защищать свое государство от врага, так и способность Европы объединиться для предоставления помощи Украине.
Урсула фон дер Ляен, Владимир Путин
Путин совершил две стратегические ошибки в войне против Украины, заявила председатель Еврокомиссии/ Офис президента Украины, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин в своем решении вторгнуться в Украину совершил две крупные стратегические ошибки.

Он не предусмотрел, что украинцы будут так мужественно противостоять врагу, и что Европа объединится для предоставления помощи в их борьбе. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита Украина-ЕС в Киеве в пятницу, 3 февраля.

"Действительно, было две массивные стратегические ошибки со стороны Путина. Во-первых, он недооценил храбрость и решительность украинского народа. Во-вторых, он совершенно недооценил единство и очень сильное желание ЕС стоять вместе с Украиной столько времени, сколько нужно", – подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она отметила, что воздушная тревога, которая звучала и звучит сегодня в Украине, напоминает, что украинцы противостоят грубому врагу. Однако проведение такого саммита в Киеве в таких условиях лишь подтверждает, что цивилизованный мир намного сильнее, чем страна-агрессор РФ.

Напомним, пятницу, 3 февраля, в Киеве проходит саммит Украина-ЕС. Для участия в мероприятии в Украину приехали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

Вступление Украины в ЕС

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у Украины есть амбициозный план стать членом Евросоюза на протяжении двух лет. В 2023 году Киев рассчитывает провести предпоследний этап переговоров.

2 февраля Европарламент 489 голосами принял резолюцию, в которой призвал ЕС запустить процесс интеграции Украины в Евросоюз. Рекомендуется запустить механизм по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС и поддержать документ с четким изложением следующих шагов по евроинтеграции. В тексте резолюции говорится, что накануне саммита Евросоюз-Украина евродепутаты подтверждают свою приверженность плану по вступлению государства в ЕС.

Также 2 февраля в Киеве состоялось историческое совместное заседание представителей Еврокомиссии и украинской власти. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн назвала Украину "сердцем Европы, в котором исповедуются ценности ЕС", и подчеркнула, что переговоры по вступлению начнутся в этом году.

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