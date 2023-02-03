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"Путин не может ждать до 24 февраля": армия РФ будет наступать с одного направления – эксперт

3 февраля 2023, 13:21
Глава Кремля будет подгонять оккупантов в новое наступление, потому что ему нужно будет отчитаться об этом перед россиянами в годовщину вторжения.
Владимир Путин, Михаил Самусь
Из-за недостатка сил армия РФ будет наступать с одного направления, считает эксперт Самусь/ сайт Кремля, Facebook

В армии страны-агрессора России сейчас нет таких ресурсов, которые бы позволили повторить масштабное наступление на Украину, подобное тому, которое было в начале полномасштабного вторжения.

Поэтому захватчики для нового наступления могут сконцентрироваться на одном направлении. Они уже стягивают больше своих сил на Донбасс. Об этом сказал военный эксперт Михаил Самусь в комментарии "24 каналу".

Эксперт считает, что диктатор РФ требует у российских военных скорее захватить полностью Луганскую и Донецкую области Украины, выйдя на их административные границы. Такая спешка связана с тем, что Путин хочет отчитаться перед россиянами в годовщину вторжения, 24 февраля, хотя бы о каких-то успехах на фронте. Поэтому у него нет времени ждать.

"Он не может ждать до 24 февраля, потому что ему нужно выступать перед федеральным собранием", – отмечает Самусь.

Кто такой Михаил Самусь

Михаил Самусь – военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам.

В то же время эксперт выразил уверенность в том, что Россия в ближайшие недели вряд ли начнет вторжение со стороны Беларуси. Ведь сейчас у страны-агрессора нет таких ресурсов, чтобы повторить подобное прошлогоднему наступление с севера.

Самусь подчеркнул, что РФ стягивает свои силы в Донецкой обалсти – в районе Бахмута, на Угледарском и Лиманском направлениях.

Угроза нового масштабного наступления России

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что по наиболее пессимистическому сценарию захватчики могут атаковать сразу с 3-4 направлений. При этом он обратил внимание на то, что после почти года войны РФ имеет мобилизованную армию, в которой выбито командирское звено.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил мнение, что во время запланированного нового наступления, которое может состояться в марте или апреле 2023 года, Путин снова бросит свою армию на штурм Киева. Само наступление может происходить с двух-трех направлений, считает польский премьер.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что Путин приказал своим войскам полностью захватить все районы Донецкой и Луганской областей до марта. Уже фиксируются признаки массированного наступления россиян на востоке Украины. Подконтрольная Беларусь используется для подготовки мобилизованных, у врага нет сил и средств для наступления с северного направления.

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война в Украине Владимир Путин вторжение России Михаил Самусь
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