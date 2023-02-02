Оккупанты могут пойти с четырех направлений: в ОП оценили угрозу наступления РФ

РФ располагает мобилизованной армией, в которой выбито командирское звено, подчеркнул Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк предупредил о возможном наступлении РФ / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Вероятность нового массированного наступления РФ прокомментировал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

По самому пессимистическому сценарию, захватчики могут атаковать сразу с 3-4 направлений. Об этом он заявил в комментарии Каналу 24.

"Есть информационная компонента, которую они постоянно продвигают: сейчас будет мощное наступление, как год назад. Так почему же вы тогда не можете взять маленький населенный пункт?", – говорит представитель ОП.

Он обратил внимание на то, что после почти года войны РФ располагает мобилизованной армией, в которой выбито командирское звено.

"Они накопили ресурс для финальной, как они считают битвы, потому что потом она еще будет продолжаться. Но враг уже будет понимать, что все закончится на границах 1991 года", - говорит советник главы ОП.

При этом Подоляк предупредил об опасности временного перемирия с оккупантами: "Мы будем иметь следующий этап войны. Они ведь имеют иррациональную ненависть к нам. Они хотят нас уничтожить. А мы должны защищать свой дом, убивая оккупанта".

Угроза нового наступления РФ

Ранее сообщалось о том, что РФ стремиться сохранить ранее захваченные территории Украины, поэтому планирует новое наступление.

При этом Кремль намерен давить на Украину и западных союзников с тем, чтобы они согласились на выгодное РФ перемирие, пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что РФ стала более реалистично относиться к своим амбициям и признает, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, российские оккупанты не смогут повторить сценарий широкомасштабного наступления, которое было в феврале 2022 года.

У РФ на сегодня нет соответствующего ресурса, а в Украине совсем другая мотивация.

Читайте еще: