Угроза нового наступления РФ: у Зеленского раскрыли вероятный сценарий

Российские оккупанты не смогут повторить сценарий широкомасштабного наступления, которое было в феврале 2022 года, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
У РФ на сегодня нет соответствующего ресурса, а в Украине совсем другая мотивация. Об этом представитель ОП заявил в интервью Каналу 24.
"Мы сегодня мотивированы максимально жестоко и быстро убивать россиян, они это тоже понимают", - подчеркнул он.
По его словам, оккупанты понимают, что 24 февраля был определенный шок, потому что такой интенсивности войны никто не ожидал.
"Сегодня у нас совсем другая логистика, в том числе обеспечение и оружие. У нас совсем другие мотивации, учитывая то, что мы увидели от россиян. Мы просто будем их уничтожать гораздо эффективнее, чем в начале этой войны. Это логика войны. Поэтому такого варианта, какой был у них в ночь с 23 на 24 февраля, точно не будет. Это будет вариант встречных, максимально эффективных оборонительных или контрнаступательных действий украинской армии", - добавил Подоляк.
Ранее сообщалось о том, что РФ стремиться сохранить ранее захваченные территории Украины, поэтому планирует новое наступление.
При этом Кремль намерен давить на Украину и западных союзников с тем, чтобы они согласились на выгодное РФ перемирие, пишет Bloomberg.
В материале отмечается, что РФ стала более реалистично относиться к своим амбициям и признает, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.
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