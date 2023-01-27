Путин планирует годы войны: на Западе спрогнозировали сроки нового наступления РФ

РФ стремиться сохранить ранее захваченные территории Украины, поэтому планирует новое наступление.
При этом Кремль намерен давить на Украину и западных союзников с тем, чтобы они согласились на выгодное РФ перемирие, пишет Bloomberg.
В материале отмечается, что РФ стала более реалистично относиться к своим амбициям и признает, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.
Вместе с тем авторы статьи не исключают, что Путин уверен в превосходстве РФ в живой силе, что, по его мнению, позволит оккупантам одержать победу, несмотря на неудачи.
При этом выдвигается версия о том, что возобновление наступления РФ может начаться уже в феврале-марте, до того, как Киев получит оружие от США и Европы. При этом весной также возможен новый виток мобилизации в России.
"Путин считает, что у него нет другой альтернативы, кроме как победить в конфликте, который он считает экзистенциальным. Новый виток мобилизации возможен уже этой весной, считают источники, а экономика и общество все больше подстраиваются под потребности войны", - добавили журналисты.
Ранее Алексей Данилов заявил о том, что страна-агрессор РФ хочет навязать Украине сценарий заморозки войны по "корейскому варианту", зафиксировав статус-кво по состоянию на сегодняшний момент, что подразумевает разделение государства.
По его словам, украинской стороне сейчас предлагают так называемую условную "38 параллель" (неофициальное название границы между КНДР и Южной Кореей, — ред.).
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим.
В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.
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