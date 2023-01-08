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РФ хочет навязать Украине корейский вариант урегулирования войны: Данилов объяснил, что это значит

8 января 2023, 09:37
Украинской стороне сейчас предлагают так называемую условную "38 параллель".
Алексей Данилов
Алексей Данилов заявил, что украинской стороне сейчас предлагают так называемую условную "38 параллель" / Фото УНИАН

Страна-агрессор РФ хочет навязать Украине сценарий заморозки войны по "корейскому варианту", зафиксировав статус-кво по состоянию на сегодняшний момент, что подразумевает разделение государства. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По его словам, украинской стороне сейчас предлагают так называемую условную "38 параллель" (неофициальное название границы между КНДР и Южной Кореей, - ред.)

"Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все, что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, который они могут нам предлагать - это "38 параллель", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что недавно общался с представителями Кореи, которые "считают, что тогда была большая ошибка, что пошли на уступки, согласились с тем, что нужно ради сохранения... А сегодня проблемы".

Данилов рассказал, что сейчас заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак ездит на встречи с политиками прошлых времен в Европе и через них "передает месседжи, что они готовы на много уступок, чтобы зафиксировать статус-кво, как есть на сегодняшний день, и заставить нас, чтобы мы вышли в какое-то перемирие".

Как сообщал Главред, ранее Данилов заявил, что российские оккупанты готовятся к обострению ситуации на фронте в феврале. По его словам, на это указывают определенные маркеры.

Также секретарь СНБО говорил, что в 2023 году начинается украинский наступательный этап войны в освобождении оккупированных российскими войсками земель.

Украина должна получить боевые машины пехоты Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, батареи комплексов ПВО Patriot.

"И многое другое – менее публичное и совсем не публичное", — заявил Данилов.

Также секретарь СНБО сказал, что следующий - четвертый - этап войны будет касаться "справедливости и возмездия".

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