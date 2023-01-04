"Нам надо готовиться": Данилов предупредил, что Россия пойдет на эскалацию войны в феврале

Секретарь СНБО подчеркнул, что есть много маркеров, которые свидетельствуют о том, что Россия готовится к "определенному обострению" в феврале.

Данилов предупредил, что Россия готовится к эскалации войны в феврале / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты готовятся к обострению ситуации на фронте в феврале. По его словам, на это указывают определенные маркеры. Об этом Данилов рассказал в эфире телемарафона.

"Февраль для них будет решающим. Потому что даты для них важны, годовщина и тому подобное. Они готовятся к обострению. Сейчас человек по фамилии Козак (соратник Медведчука, сбежавший в РФ, - Главред) активизировался и проводит встречи с европейскими деятелями, чтобы принудить нас к определенным "мирным соглашениям", аля "Минск-3". У нас есть поводы говорить, что в феврале они могут иметь еще одну попытку для того, чтобы решить этот вопрос", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что есть много маркеров, которые свидетельствуют о том, что Россия готовится к "определенному обострению" в феврале. Среди таких маркеров Данилов вспомнил Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая должна состояться во второй половине февраля, и "события в Нью-Йорке 23-24 февраля". "Красный Крест начал беспокоиться, а чем же мы убиваем русских", - добавил секретарь СНБО.

Данилов сообщил, что Украина готовится к любому развитию событий. Два-три раза в неделю проходит заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где все представители докладывают президенту, как будут действовать на тех или иных направлениях, как будут отражать ту или иную угрозу, если она будет существовать на территории Украины.

"Нам не надо пугаться. Нам надо готовиться к этим вещам, что мы и делаем", - резюмировал секретарь СНБО.

Россия готовит новое наступление на Украину

Недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов раскрыл хитрый план Кремля. По словам главы разведки, он располагает информацией о планах россиян провести новую волну мобилизации.

"При формировании новых подразделений им (россиянам - ред.) не хватает живой силы. Исходя из этого, они сейчас рассматривают и уже приняли для себя решение, чтобы с 5 января начать очередную волну мобилизации", - рассказал Буданов.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что Россия в 2023 году – либо с конца января, либо в марте - может перейти в новое масштабное наступление. Враг способен попытаться захватить Киев, наступать на Донбассе и других направлениях. Залужный подчеркнул, что Украине нужно больше вооружений для освобождения своих земель.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что следующие полгода будут решающими для Украины. Украинский гарант призвал Запад поддержать Украину по четырем направлениям - поражение энергетического террора РФ, обеспечение устойчивости украинского государства зимой, увеличение военной поддержки и содействие формуле мира, которую предлагает Киев.

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