Угроза атаки с двух направлений: в ГУР предупредили о наступлении РФ и назвали сроки

Оккупанты попытаются удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область, считает Андрей Черняк.

РФ может перейти в новое наступление, не исключили в ГУР / 93-я ОМБр Холодный Яр, Миноборони РФ

В Главном управлении разведки Министерства обороны прокомментировали вероятность нового наступления российских оккупантов.

По оценкам военной разведки Украины, россияне в следующем году и дальше будут пытаться продолжать ведение наступательных действий. Об этом представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Ни на одном из направлений им не удалось достичь своей цели. Они понимают, что проиграют, но завершение войны не планируют", — сказал он.

При этом представитель ГУР рассказал о том, на каких направлениях можно ждать нового наступления россиян.

"Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно пойти с севера или востока. Такие действия врага предполагаются и наши войска к этому готовы", — сказал он.

Собеседник уточнил, что у оккупантов нет достаточных сил на территории Беларуси, вместе с тем они будут пытаться удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область.

"По оценкам военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек. И к таким потерям руководство страны-оккупанта готово", — добавил Черняк.

Угроза нового наступления РФ

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты попытаются вновь пойти в большое наступление в период с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года. Захватчики попытаются достичь хоть каких-то результатов на фронте, чтобы потом показать их российскому диктатору Владимиру Путину к "годовщине" начала войны.

Напомним, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты пытаются любой ценой захватить новые территории. На востоке враг поменял тактику и хочет прорвать линию обороны украинских защитников.

Ранее Столтенберг заявил о том, что Россия пытается "заморозить, как минимум, на короткое время" сложившуюся ситуацию на театре военных действий войны против Украины.

По его мнению, оккупанты планируют тем самым восстановить свои силы и начать новое наступление весной следующего года.

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