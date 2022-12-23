РФ готовит новое наступление: в НАТО предупредили о перегруппировке оккупантов

РФ за последние месяцы мобилизовала около 200 тысяч оккупантов, напомнил Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг не исключает нового наступления РФ / УНИАН, Telegram

Действия кремлевского режима свидетельствуют о планах России возобновить наступление на Украину, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Заявления РФ о переговорах являются лишь попыткой выиграть время на подготовку новой атаки, пишет он в материале на Financial Times.

"Россия надеется заморозить войну, чтобы иметь время перегруппировать, перевооружить силы и попытаться возобновить наступление. Президент Украины Владимир Зеленский предлагал РФ начать отводить войска перед Рождеством как первый шаг к завершению конфликта, но Москва резко отвергла это предложение. Это Путин начал войну, и он может завершить ее хоть сегодня, убравшись из Украины. Сейчас нет признаков, что он действительно хочет мира", - отметил генсек НАТО.

При этом он напомнил о том, что РФ за последние месяцы мобилизовала около 200 тысяч оккупантов, параллельно Москва пытается договориться об оружии и боеприпасах с другими авторитарными союзниками, прежде всего с Ираном.

"Но стоит помнить, что то, что происходит за столом переговоров, неразрывно связано с тем, что происходит на поле боя. Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла удержаться как суверенное, независимое европейское государство. Если Путин возьмет верх в Украине, это будет сигналом для России и других авторитарных режимов, что они могут получить желаемое силой. Это будет катастрофой для Украины. И это также сделает весь мир более опасным и всех нас - более уязвимыми. Поэтому в наших собственных интересах безопасности - сохранять поддержку для Украины этой зимой, и столько, сколько потребуется", - добавил Столтенберг.

Угроза нового наступления РФ

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты попытаются вновь пойти в большое наступление в период с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года. Захватчики попытаются достичь хоть каких-то результатов на фронте, чтобы потом показать их российскому диктатору Владимиру Путину к "годовщине" начала войны.

Напомним, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты пытаются любой ценой захватить новые территории. На востоке враг поменял тактику и хочет прорвать линию обороны украинских защитников.

Ранее Столтенберг заявил о том, что Россия пытается "заморозить, как минимум, на короткое время" сложившуюся ситуацию на театре военных действий войны против Украины.

По его мнению, оккупанты планируют тем самым восстановить свои силы и начать новое наступление весной следующего года.

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