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"Усложняет нашу работу": в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов на востоке

13 декабря 2022, 23:06
Российским оккупантам не удается прорвать линию обороны украинских защитников.
ВСУ, война, украинские военные
Бахмут самут самое тяжелое направление на фронте / 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Российские оккупанты пытаются любой ценой захватить новые территории. На востоке враг поменял тактику и хочет прорвать линию обороны украинских защитников. Об этом во время телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он объяснил, что новая тактика россиян усложняет работу украинских военных.

"Но сказать, что они полностью перешли на тактику, которая может переломить ход событий, я бы не сказал. Несмотря на смену тактики, им не удается самое главное – системно прорвать нашу оборону, выйти на оперативное пространство, зайти вглубь нашего Донбасса и продолжать оккупировать нашу территорию", - сказал Череватый.

Самой горячей точкой на фронте является Бахмут. Там оккупанты интенсивнее всего обстреливают украинские позиции. Однако вражеские запасы боеприпасов 122 и 152 мм истощаются.

"Преимущество врага в снарядах существенно снизилось. Если учитывать точность нашей артиллерии, то мы где-то выходим на паритет. Потому что наши высокоточные системы ежедневно уничтожают российские полевые склады, казармы и средства поражения. Наши артиллеристы более искусны, а с получением более новой техники стали более результативными", - рассказал Череватый.

Ситуация в Бахмуте

Как сообщал Главред, в России распространили фейковую информацию о значительных успехах оккупационной армии на Бахмутском направлении и продвижении в сторону Часового Яру для перерезания одной из основных наземных коммуникаций Сил обороны Украины. На самом деле прорыв оказался ничтожным. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По словам аналитиков, фейк о достижениях возле Бахмута является частью российской информационной операции.

Позже в ISW отметили, что российские оккупанты не смогли извлечь уроки из предыдущих дорогих кампаний, сосредоточенных на незначительных в оперативном отношении населенных пунктах. По мнению экспертов, бои за город Бахмут в Донецкой области напоминают предыдущие попытки российских оккупантов взять Северодонецк и Лисичанск и могут стать ловушкой для захватчиков.

В ISW напомнили, что военные с конца мая постоянно тратили боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг города, а в следующие шесть месяцев смогли захватить всего лишь несколько километров территории. При этом они понесли большое количество жертв.

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