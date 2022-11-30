В РФ заявили о прорыве обороны ВСУ в районе Бахмута: в ISW опровергли фейк

Угрозы неизбежного оцепления Бахмута нет, считают в ІSW / Фото 93-я ОМБр Холодный Яр

В России распространили фейковую информацию о значительных успехах оккупационной армии на Бахмутском направлении и продвижении в сторону Часового Яра для перерезания одной из основных наземных коммуникаций Сил обороны Украины. На самом деле прорыв оказался ничтожным. Об этом говорится в отчете Института изучения войны, опубликованном 30 ноября.

По словам аналитиков, фейк о достижениях возле Бахмута является частью российской информационной операции.

В ІSW отмечают, что угрозы неизбежного оцепления Бахмута нет. Однако тяжелые бои на этом направлении продолжаются.

По данным Института изучения войны, российские войска минимально продвинулись к юго-восточным окрестностям Бахмута. В РФ же придумали фейк об оккупации многих населенных пунктов вокруг города и прорыве украинской обороны на трассе T0513 в сторону Часового Яра.

Пропагандисты также заявили, что оперативное наступление вокруг Бахмута является первой победой после взятия Северодонецка и Лисичанска, однако никаких доказательств их сообщений нет.

Также сообщается, что российские войска усилили наступательные операции к северо-востоку от Бахмута вокруг Северска и Соледара 29 ноября, вероятно, пытаясь воспользоваться повышением морального духа от заявленных успехов России вокруг Бахмута.

Кроме того, в РФ распространили информацию об оккупации Спорного, однако ее опровергли сами же оккупанты.

Тем временем Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили атаки к северо-востоку от Бахмута в районе Бахмутского вдоль трассы Т1302 и вблизи Соледара.

Также сообщалось, что украинские силы отбили атаки в пределах 35 км к северо-востоку от Бахмута - вблизи Серебрянки, Верхнекаменского, Берестового, Белогоровки и Яковлевки.

Как сообщал Главред, спикер восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины уже уничтожили профессиональный "костяк" вооруженных сил РФ, поэтому на Авдеевском и Бахмутском направлениях оккупанты бросают в бой мобилизованные кадры.

Главный план ВСУ на Авдеевском и Бахмутском направлениях - максимально вымотать противника, нанести ему невосполнимые потери.

Отметим, в боях под Бахмутом Донецкой области российские оккупационные войска несут катастрофические потери. В Сеть попали кадры большого количества трупов российских солдат под Бахмутом.

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